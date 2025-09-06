Bộ Quốc phòng tôn vinh người lính diễu binh, diễu hành

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mặc dù phải tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện từ đêm 1/9, hầu như cán bộ, chiến sĩ đều thức trắng đêm, song lực lượng diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh năm nay đều phấn khởi, tự hào, hoàn thành xuất sắc phần việc được giao.

Chiều 6/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi lễ.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành Trung ương dự lễ tuyên dương.

Tham dự lễ tuyên dương có Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành Trung ương; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội; đại diện lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành của Quân đội, Dân quân tự vệ.

Theo Bộ Quốc phòng, trong chương trình diễu binh, diễu hành vừa qua, Quân đội tham gia 45 khối (18 khối đúng, 27 khối đi), 14 khối xe pháo quân sự, lực lượng Pháo lễ, Không quân, Hải quân, lực lượng phục vụ, với quân số gần 20.600 người; đồng thời huy động 200 xe, pháo, 47 máy bay, 41 tàu, 12 xuồng và 662 ô tô các loại.

Đại diện các tập thể và các cá nhân tiêu biểu được vinh danh về dự lễ tuyên dương.

Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ chiến sĩ nhận thức tốt về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; 100% quân số tình nguyện tham gia, trong đó có 3.427 người đã đăng ký tham gia cả 3 lần diễu binh (tháng 5/2024, tháng 4/2025 và tháng 9/2025), có 164 sinh viên đang theo học tại các trường đại học xin bảo lưu kết quả học tập để tham gia khối Dân quân tự vệ.

Kết quả diễu binh, diễu hành của các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao; là minh chứng sống trong những phút giây lịch sử, là một phần của lịch sử, là những ký ức đẹp, đầy tự hào không thể nào quên.

Những đóng góp của các lực lượng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế; đồng thời mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ tuyên dương.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương và chúc mừng kết quả, thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ trong tham gia nhiệm vụ A80.

Cùng với lực lượng khác, tất cả các khối, các lực lượng của Quân đội, Dân quân tự vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên chương trình diễu binh, diễu hành hùng tráng tại lễ kỷ niệm.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, so với các lần tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trước đó, tại lễ kỷ niệm ngày 2/9, tất cả các khối đều hơn, đẹp hơn, thống nhất hơn, khí thế hào hùng hơn.

Trong đó, các khối đi bộ giữ tốt đội hình hàng ngang, hàng dọc; các khối xe pháo quân sự bảo đảm tốt khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động; các khối đứng trang nghiêm, phấn khởi; lực lượng không quân bay chào mừng, pháo lễ, tiêu binh, rước đuốc nhịp nhàng, đúng kịch bản chung.

“Những bước chân đều tăm tắp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng các khối quần chúng nhân dân đã tạo nên bức tranh hoành tráng về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” - Đại tướng Phan Văn Giang.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿﻿﻿ Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụ A80.

Lực lượng diễu binh trên biển gây ấn tượng mạnh với những hình ảnh rất đẹp, chính quy, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và đây là lần đầu tiên chúng ta có lực lượng bảo đảm chủ quyền trên biển tham gia diễu binh; nội dung thuyết minh diễn cảm, hùng hồn, giàu cảm xúc, đáp ứng yêu cầu của buổi lễ cấp quốc gia.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, sự tham dự của khối quân đội các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia đã thể hiện sâu sắc tình đoàn kết quốc tế, hữu nghị và hợp tác bền chặt với Việt Nam của các nước cũng như tính đúng đắn và hiệu quả của đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng ta.

Cùng với đó, trang phục, trang bị, đạo cụ, phương tiện kỹ thuật của các khối, các lực lượng đẹp hơn, thống nhất và chính quy hơn; các lực lượng phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần, quân y, các tổ giúp việc Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã thầm lặng cống hiến để có một lễ kỷ niệm thành công trọn vẹn.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng trao Bằng khen tặng các cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụ A80.

“Chúng ta phải chuẩn bị mọi mặt và tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện từ đêm mùng 1/9, hầu như cán bộ, chiến sĩ đều thức trắng, song không đồng chí nào có biểu hiện mệt mỏi, tất cả đều phấn khởi, tự hào hoàn thành xuất sắc phần việc được giao. Khi luyện tập chúng ta đã trăm người như một, đến khi kỷ niệm toàn bộ lực lượng diễu binh, diễu hành, bảo đảm phục vụ đã vạn người như một, tất cả các khối đều như một”, Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh, sự thành công của lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành lần này một lần nữa khẳng định tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt, sẽ tiếp tục trở thành động lực to lớn đưa dân tộc ta vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.