Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gặp mặt, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ A80 tại sân ga Đồng Hới

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 4/9, tại sân ga Đồng Hới, Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp tổ chức lễ đón, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Gọi tắt là lực lượng làm nhiệm vụ A80).

Đồng chủ trì lễ đón có ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Tham gia lễ đón có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội địa phương.

z6975063747593-0c6981111f91784456be520f10f98c36.jpg

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng Trường Ba Đình - Hà Nội, các cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7, Quân khu 9, Quân đoàn 34, Quân chủng Hải Quân và Quân chủng Phòng không - Không quân cơ động về đơn vị theo kế hoạch.

z6975063747594-449f215fb73259972851443e5cdd8f31.jpg
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị tổ chức đón, tặng quà và chúc mừng Đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Diện.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng Trường Ba Đình - Hà Nội, các cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7, Quân khu 9, Quân đoàn 34, Quân chủng Hải Quân và Quân chủng Phòng không - Không quân cơ động về đơn vị theo kế hoạch.

z6975063714992-0b3bb5c9e7e32b7502e23f546c40ad85.jpg

Trong quá trình dừng nghỉ tại ga Đồng Hới, để kịp thời động viên, cổ vũ lực lượng làm nhiệm vụ A80, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị tổ chức đón, tặng quà và chúc mừng Đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chúc mừng Đoàn, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trịđã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng A80 các tỉnh phía Nam và Quân chủng Hải Quân, Quân chủng Phòng không - Không quân đã góp phần vào thành công của sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại này nhằm bồi đắp thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự oai nghiêm, hùng dũng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

z6975063836484-b09d407776c97f837591045b89935f70.jpg

Dịp này, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã trích ngân sách gần 100 triệu đồng chi cho các hoạt động tặng quà, điểm tâm sáng tại sân ga Đồng Hới.

Hữu Thành
#A80 #hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80 #Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị #sân ga Đồng Hới #các lực lượng vũ trang #dân quân Quân khu 4 #Quân khu 7 #Quân chủng Hải quân

Xem thêm

Cùng chuyên mục