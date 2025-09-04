Gặp mặt, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ A80 tại sân ga Đồng Hới

TPO - Sáng 4/9, tại sân ga Đồng Hới, Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp tổ chức lễ đón, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Gọi tắt là lực lượng làm nhiệm vụ A80).

Đồng chủ trì lễ đón có ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Tham gia lễ đón có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội địa phương.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng Trường Ba Đình - Hà Nội, các cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7, Quân khu 9, Quân đoàn 34, Quân chủng Hải Quân và Quân chủng Phòng không - Không quân cơ động về đơn vị theo kế hoạch.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị tổ chức đón, tặng quà và chúc mừng Đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Diện.

Trong quá trình dừng nghỉ tại ga Đồng Hới, để kịp thời động viên, cổ vũ lực lượng làm nhiệm vụ A80, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị tổ chức đón, tặng quà và chúc mừng Đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chúc mừng Đoàn, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trịđã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng A80 các tỉnh phía Nam và Quân chủng Hải Quân, Quân chủng Phòng không - Không quân đã góp phần vào thành công của sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại này nhằm bồi đắp thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự oai nghiêm, hùng dũng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dịp này, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã trích ngân sách gần 100 triệu đồng chi cho các hoạt động tặng quà, điểm tâm sáng tại sân ga Đồng Hới.