Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước có nội dung đặc sắc, phong phú

TPO - Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh giá cao các lực lượng đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, thực hiện các hình thức bố trí trưng bày tại khu trưng bày trong nhà và ngoài trời của Bộ Quốc phòng, bảo đảm đặc sắc, phong phú, sáng tạo, hiện đại và mang tính giáo dục cao.

Chiều 15/9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, dự Hội nghị tổng kết công tác tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 / 2/9/2025).

Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Theo đánh giá, đến nay, các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại triển lãm. Các không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng với nội dung đặc sắc, phong phú, hình thức thể hiện sáng tạo, hiện đại, mang tính giáo dục và truyền cảm hứng sâu sắc đã thu hút và đón tiếp nhiều triệu lượt khách tham quan, góp phần quan trọng vào thành công chung của triển lãm, được Ban Tổ chức cấp Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao.

Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng cũng tạo ấn tượng sâu sắc với các đại biểu quốc tế. Bạn bè quốc tế bày tỏ sự ấn tượng trước quá trình phát triển và hiện đại hóa của QĐND Việt Nam, đánh giá cao cách Việt Nam kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại để truyền tải thông điệp lịch sử và lòng yêu nước, đồng thời ghi nhận sự chu đáo trong công tác tổ chức, đặc biệt là cách bố trí hiện vật và hệ thống thuyết minh.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, trực tiếp là các thành viên Ban tổ chức, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Triển lãm.

Đại diện các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng do có thành tích trong công tác tổ chức, phục vụ triển lãm. Ảnh: Như Ý.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao các lực lượng đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, thực hiện các hình thức bố trí trưng bày tại khu trưng bày trong nhà và ngoài trời bảo đảm đặc sắc, phong phú, sáng tạo, hiện đại và mang tính giáo dục cao, kết hợp nhuần nhuyễn các hình thức bố trí truyền thống và hiện đại.

Hội nghị đã công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 42 tập thể và 87 cá nhân có thành tích trong tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trường Phong
#Triển lãm thành tựu đất nước #Triển lãm 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc #Bộ Quốc phòng

