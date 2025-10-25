Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng

Luân Dũng
TPO - Sáng 25/10, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Lê Hoài Trung sinh ngày 27/4/1961, quê quán Thành phố Huế, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao. Ông Trung hiện đang là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội: Khóa XV.

2510nsutrung.jpg
Ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Quá trình công tác, ông Lê Hoài Trung từng kinh qua chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

Tháng 2/2025, ông giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 8/2025, ông Trung giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngày 25/10/2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng sinh ngày 11/8/1973, quê quán Tỉnh Phú Thọ, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế. Ông Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII.

2510nsuthang.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Quá trình công tác, ông Thắng từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư tỉnh ủy Hải Dương.

Đầu tháng 7/2025, ông giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, sau đó làm Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 17/7/2025.

Ngày 25/10/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

anh-chup-man-hinh-2025-10-24-luc-152344.png
Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967, quê quán Tỉnh Cà Mau, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế. Ông Bình là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Quá trình công tác, ông Bình từng kinh qua các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; rồi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Đến tháng 1/2025, ông Bình làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

Vào tháng 9/2025, ông giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ngày 25/10/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay bà Phạm Thị Thanh Trà – người được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Luân Dũng
