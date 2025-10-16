Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Nguyễn Hoài
TPO - Ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), vừa được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

Sáng 16/10, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cho ông Bùi Chính Nghĩa.

Ông Bùi Chính Nghĩa sinh 1973, quê xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (nay là xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình), trình độ tiến sĩ nông nghiệp, chuyên viên cao cấp.

Ông tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp, sau đó công tác tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với vai trò cán bộ nghiên cứu, rồi làm cán bộ dự án tại Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp (CPO Lâm Nghiệp).

Từ năm 1999, ông Nghĩa công tác tại Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), với vai trò chuyên viên Văn phòng thường trực Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng. Tiếp đó, ông lần lượt giữ các vị trí Phó Trưởng phòng Điều tra cơ bản Lâm nghiệp, Phó Trưởng phòng Quản lý rừng, rồi Trưởng phòng Quản lý rừng.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị trao hoa và quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Chính Nghĩa.

Năm 2010, Tổng cục Lâm nghiệp được thành lập. Từ đó đến năm 2013, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Sử dụng rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp. Giai đoạn 2013-2015, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc, trước khi trở thành Phó Vụ trưởng và Vụ trưởng Vụ Phát triển sản xuất lâm nghiệp vào 2016.

Tháng 7/2020, ông Bùi Chính Nghĩa được bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp. Từ 15/1/2023, thời điểm Nghị định 105/2022/NĐ-CP có hiệu lực, ông Nghĩa được điều động làm Cục trưởng Cục Kiểm lâm và giữ chức vụ đến khi sáp nhập Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Từ tháng 3/2025, ông đảm nhiệm cương vị Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho đến khi được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

Với việc bổ nhiệm ông Bùi Chính Nghĩa, lãnh đạo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học gồm Cục trưởng Bùi Chính Nghĩa, bốn Phó Cục trưởng là các ông/bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Lê Văn Hữu, Dương Thanh An và Phan Việt Nga.

Nguyễn Hoài
