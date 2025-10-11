Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Pháp tái bổ nhiệm Thủ tướng Lecornu

Bình Giang

TPO - Tổng thống Emmanuel Macron tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm thủ tướng, chỉ vài ngày sau khi ông từ chức. Điều này khiến một số đối thủ chính trị của tổng thống phẫn nộ, tuyên bố sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm chính phủ mới.

ap25281284588851.jpg
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. (Ảnh: Reuters)

Vị tổng thống 47 tuổi hy vọng người trung thành với ông có thể giành đủ sự ủng hộ trong một quốc hội đang bị chia rẽ sâu sắc để kế hoạch ngân sách năm 2026 được thông qua.

Đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất ở Pháp trong nhiều thập kỷ, các đối thủ của Tổng thống Macron đòi ông tổ chức bầu cử quốc hội mới hoặc từ chức.

Cả phe cực hữu và cực tả đều phản ứng gay gắt với việc tái bổ nhiệm ông Lecornu, cho thấy nhiệm kỳ thủ tướng lần thứ hai của ông sẽ không dễ dàng hơn nhiệm kỳ ngắn ngủi đầu tiên.

"Chính phủ Lecornu II, do ông Emmanuel Macron, người đang bị cô lập và xa rời Điện Elysee hơn bao giờ hết, bổ nhiệm, là một trò hề, một sự ô nhục của nền dân chủ và một sự sỉ nhục đối với người dân Pháp", chủ tịch đảng Tập hợp Quốc gia Jordan Bardella viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Lãnh đạo đảng Xã hội và đảng Cộng hòa bảo thủ chưa đưa ra phản ứng.

Nhiệm vụ cấp bách nhất của Thủ tướng Lecornu sẽ là trình dự thảo ngân sách lên quốc hội trước cuối ngày 13/10.

"Tôi chấp nhận - vì nghĩa vụ - nhiệm vụ được tổng thống giao phó cho tôi là làm mọi cách có thể để có kế hoạch ngân sách cho nước Pháp trước cuối năm nay và giải quyết các vấn đề đời sống của nhân dân chúng ta", ông Lecornu viết trên mạng xã hội X.

"Chúng ta phải chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị gây phẫn nộ cho người dân Pháp và chấm dứt tình trạng bất ổn đang gây tổn hại đến hình ảnh và lợi ích của nước Pháp", ông cho biết thêm.

Thủ tướng Lecornu kêu gọi bất kỳ ai tham gia chính phủ của ông từ bỏ tham vọng cá nhân về việc kế nhiệm Tổng thống Macron vào năm 2027. Ông cam kết nội các của mình sẽ "thể hiện sự đổi mới và đa dạng".

Các trợ lý của Tổng thống Macron cho biết Thủ tướng Lecornu có "toàn quyền quyết định", một dấu hiệu cho thấy tổng thống tạo nhiều không gian hơn cho thủ tướng để đàm phán về nội các và ngân sách.

Bình Giang
Reuters
#Khủng hoảng chính trị Pháp #Tổng thống Pháp #Thủ tướng Pháp

Xem thêm

Cùng chuyên mục