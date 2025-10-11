Tổng thống Pháp tái bổ nhiệm Thủ tướng Lecornu

TPO - Tổng thống Emmanuel Macron tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm thủ tướng, chỉ vài ngày sau khi ông từ chức. Điều này khiến một số đối thủ chính trị của tổng thống phẫn nộ, tuyên bố sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm chính phủ mới.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. (Ảnh: Reuters)

Vị tổng thống 47 tuổi hy vọng người trung thành với ông có thể giành đủ sự ủng hộ trong một quốc hội đang bị chia rẽ sâu sắc để kế hoạch ngân sách năm 2026 được thông qua.

Đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất ở Pháp trong nhiều thập kỷ, các đối thủ của Tổng thống Macron đòi ông tổ chức bầu cử quốc hội mới hoặc từ chức.

Cả phe cực hữu và cực tả đều phản ứng gay gắt với việc tái bổ nhiệm ông Lecornu, cho thấy nhiệm kỳ thủ tướng lần thứ hai của ông sẽ không dễ dàng hơn nhiệm kỳ ngắn ngủi đầu tiên.

"Chính phủ Lecornu II, do ông Emmanuel Macron, người đang bị cô lập và xa rời Điện Elysee hơn bao giờ hết, bổ nhiệm, là một trò hề, một sự ô nhục của nền dân chủ và một sự sỉ nhục đối với người dân Pháp", chủ tịch đảng Tập hợp Quốc gia Jordan Bardella viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Lãnh đạo đảng Xã hội và đảng Cộng hòa bảo thủ chưa đưa ra phản ứng.

Nhiệm vụ cấp bách nhất của Thủ tướng Lecornu sẽ là trình dự thảo ngân sách lên quốc hội trước cuối ngày 13/10.

"Tôi chấp nhận - vì nghĩa vụ - nhiệm vụ được tổng thống giao phó cho tôi là làm mọi cách có thể để có kế hoạch ngân sách cho nước Pháp trước cuối năm nay và giải quyết các vấn đề đời sống của nhân dân chúng ta", ông Lecornu viết trên mạng xã hội X.

"Chúng ta phải chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị gây phẫn nộ cho người dân Pháp và chấm dứt tình trạng bất ổn đang gây tổn hại đến hình ảnh và lợi ích của nước Pháp", ông cho biết thêm.

Thủ tướng Lecornu kêu gọi bất kỳ ai tham gia chính phủ của ông từ bỏ tham vọng cá nhân về việc kế nhiệm Tổng thống Macron vào năm 2027. Ông cam kết nội các của mình sẽ "thể hiện sự đổi mới và đa dạng".

Các trợ lý của Tổng thống Macron cho biết Thủ tướng Lecornu có "toàn quyền quyết định", một dấu hiệu cho thấy tổng thống tạo nhiều không gian hơn cho thủ tướng để đàm phán về nội các và ngân sách.