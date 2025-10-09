Tổng thống Pháp Macron chuẩn bị bổ nhiệm thủ tướng mới

TPO - Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong vòng 48 giờ tới, đồng thời khẳng định đa số nghị sĩ phản đối việc tổ chức bầu cử quốc hội bất thường trong bối cảnh nước Pháp đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP)

Ngày 6/10, ông Sébastien Lecornu - thủ tướng thứ 5 của Pháp trong vòng 2 năm, đệ đơn từ chức cùng toàn bộ chính phủ, chỉ vài giờ sau khi công bố danh sách nội các, khiến đây trở thành chính quyền có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử nước Pháp hiện đại.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của Tổng thống Macron, ông Lecornu đã tham vấn thêm các lãnh đạo chính trị từ trung tả đến trung hữu nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng.

"Đa số nghị sĩ phản đối việc giải tán quốc hội; một nền tảng cho sự ổn định đã tồn tại; một con đường khả thi để thông qua ngân sách trước ngày 31/12. Trên cơ sở này, tổng thống sẽ bổ nhiệm thủ tướng trong vòng 48 giờ tới", thông báo của Điện Elysee cho biết.

Ông Lecornu từ chức sau khi phe đối lập và cả một số đồng minh đe dọa sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm ông, cho thấy tình hình bất ổn sâu sắc trong bối cảnh không có nhóm hay đảng nào nắm giữ đa số trong quốc hội. Các đảng đang chật vật để đạt được thỏa thuận về các vấn đề quan trọng, bao gồm nhiệm vụ giải quyết tình hình tài chính khó khăn của đất nước.

Ông Lecornu đã kết thúc 2 ngày đàm phán với các lãnh đạo chính trị mà không đạt được thỏa thuận nào để chấm dứt cuộc khủng hoảng, nhưng cho biết ông nhìn thấy một con đường để sớm bổ nhiệm thủ tướng mới.

Ông Lecornu không cho biết ai có thể là thủ tướng tiếp theo, chỉ nói rằng công việc của ông đã xong và quyết định thuộc về Tổng thống Macron. Tuyên bố của Điện Elysee không đề cập người nào sẽ đảm nhiệm chức vụ này.

Sau khi báo cáo với Tổng thống Macron về việc đàm phán, ông Lecornu phát biểu với kênh truyền hình France 2 rằng việc đạt được thỏa thuận sẽ rất khó khăn, nhưng dù sao khả năng Tổng thống Macron phải kêu gọi bầu cử quốc hội sớm để phá vỡ bế tắc đang dần mờ nhạt.

"Tôi đã nói với tổng thống... rằng tôi tin tình hình hiện tại cho phép ông ấy bổ nhiệm một thủ tướng trong vòng 48 giờ tới", ông Lecornu nói.

Trong tuần này, ông Macron đối mặt với nhiều lời kêu gọi tổ chức bầu cử quốc hội sớm hoặc từ chức, đặc biệt là từ các chính trị gia cực hữu và cực tả cũng như từ một số chính trị gia dòng chính.

Phản ứng từ các đảng đối lập cho thấy những diễn biến mới nhất không thể làm dịu sự tức giận của họ.

Nghị sĩ Laure Lavalette thuộc đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu cho rằng Tổng thống Macron chỉ đang cố gắng câu giờ.

Chính trị gia cực hữu Marine Le Pen tuyên bố, rằng bà sẽ không tham gia bất kỳ thỏa thuận nào.

"Tôi sẽ chỉ trích tất cả. Đủ rồi, trò đùa đã kéo dài đủ lâu rồi", bà nói với các phóng viên, nhắc lại yêu cầu tổ chức bầu cử quốc hội sớm.

Nghị sĩ Jean-Luc Melenchon thuộc đảng cực tả Nước Pháp không cúi đầu khẳng định lại quan điểm của đảng mình rằng cách duy nhất để thoát khỏi khủng hoảng là Tổng thống Macron phải từ chức.

Sau cuộc gặp ông Lecornu, lãnh đạo đảng Xã hội Olivier Faure và lãnh đạo đảng Xanh Marine Tondelier cho biết phe cánh tả muốn điều hành chính phủ kế nhiệm.