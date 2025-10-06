Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tân Thủ tướng Pháp bất ngờ từ chức

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng mới của Pháp Sebastien Lecornu đã từ chức ngày 6/10, chỉ vài giờ sau khi bổ nhiệm nội các mới.

ntp3b27v7fkifclbvtwwnzksxe.jpg
Ông Sebastien Lecornu. (Ảnh: Reuters)

Ông Lecornu đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron vào sáng 6/10, và tổng thống đã chấp thuận, văn phòng báo chí Điện Elysee cho biết.

Việc từ chức của ông Lecornu là bất ngờ và chưa từng có tiền lệ, đánh dấu một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng khác của Pháp. Cổ phiếu Pháp đã giảm mạnh sau khi thông tin trên được công bố.

Sau nhiều tuần tham vấn với các đảng phái chính trị trên toàn quốc, ông Lecornu - một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron - đã bổ nhiệm các bộ trưởng vào ngày 5/10, và nội các mới được lên kế hoạch tổ chức cuộc họp đầu tiên vào chiều 6/10.

Tuy nhiên, đội hình nội các đã khiến cả phe đối lập lẫn đồng minh không hài lòng, đặt ra câu hỏi về việc liệu chính phủ mới có thể kéo dài bao lâu, vào thời điểm nước Pháp đã sa lầy sâu trong khủng hoảng chính trị và không nhóm nào nắm giữ đa số trong một quốc hội bị chia rẽ.

Chính trường Pháp ngày càng bất ổn kể từ khi ông Macron tái đắc cử năm 2022.

Quyết định triệu tập một cuộc bầu cử quốc hội bất thường của ông Macron vào năm ngoái đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng, bằng cách tạo ra một quốc hội thậm chí còn chia rẽ hơn.

Ông Lecornu, người mới được bổ nhiệm vào tháng trước, là thủ tướng thứ năm của Tổng thống Macron trong hai năm.

Minh Hạnh
Reuters
#Thủ tướng Pháp #Sebastien Lecornu #Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Xem thêm

Cùng chuyên mục