Tân Thủ tướng Pháp bất ngờ từ chức

TPO - Thủ tướng mới của Pháp Sebastien Lecornu đã từ chức ngày 6/10, chỉ vài giờ sau khi bổ nhiệm nội các mới.

Ông Sebastien Lecornu. (Ảnh: Reuters)

Ông Lecornu đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron vào sáng 6/10, và tổng thống đã chấp thuận, văn phòng báo chí Điện Elysee cho biết.

Việc từ chức của ông Lecornu là bất ngờ và chưa từng có tiền lệ, đánh dấu một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng khác của Pháp. Cổ phiếu Pháp đã giảm mạnh sau khi thông tin trên được công bố.

Sau nhiều tuần tham vấn với các đảng phái chính trị trên toàn quốc, ông Lecornu - một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron - đã bổ nhiệm các bộ trưởng vào ngày 5/10, và nội các mới được lên kế hoạch tổ chức cuộc họp đầu tiên vào chiều 6/10.

Tuy nhiên, đội hình nội các đã khiến cả phe đối lập lẫn đồng minh không hài lòng, đặt ra câu hỏi về việc liệu chính phủ mới có thể kéo dài bao lâu, vào thời điểm nước Pháp đã sa lầy sâu trong khủng hoảng chính trị và không nhóm nào nắm giữ đa số trong một quốc hội bị chia rẽ.

Chính trường Pháp ngày càng bất ổn kể từ khi ông Macron tái đắc cử năm 2022.

Quyết định triệu tập một cuộc bầu cử quốc hội bất thường của ông Macron vào năm ngoái đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng, bằng cách tạo ra một quốc hội thậm chí còn chia rẽ hơn.

Ông Lecornu, người mới được bổ nhiệm vào tháng trước, là thủ tướng thứ năm của Tổng thống Macron trong hai năm.