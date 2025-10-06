Thanh Hóa bổ nhiệm nhiều giám đốc sở, ngành

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm giám đốc các Sở Xây dựng, Công thương, Văn hóa Thể Thao và Du lịch cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh thay cho những người tiền nhiệm.

Chiều 6/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký 4 quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành.

Cụ thể, ông Lê Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thủy, được điều động giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thay cho ông Phạm Nguyên Hồng được phân công nhiệm vụ khác.

Tân Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung.

Ông Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương, thay ông Trần Anh Chung.

Ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Xây dựng đuược điều động, giữ chức Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, thay ông Nguyễn Tiến Hiệu.

Ông Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng, thay ông Trịnh Huy Triều.

Hồi cuối tháng 8, Công an Thanh Hóa khởi tố ông Cao Tiến Đoan (thường gọi "bầu Đoan") - Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Đông Á, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa - về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Đến ngày 12/9, quá trình mở rộng điều tra, công an khởi tố 8 bị can, trong đó có ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Lê Anh Xuân, cựu Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Lê Mai Khanh, cựu Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Tào Minh Hạnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa và một thẩm phán.

Công an Thanh Hóa sau đó bắt ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Trần Văn Thức, 56 tuổi, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cựu đại biểu Quốc hội để điều tra về các tội lần lượt là “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Giả mạo trong công tác”

Đầu tháng 9, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 17/9, Bộ Chính trị và Ban Bí thư điều động Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy; HĐND tỉnh sau đó bầu ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.