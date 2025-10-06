Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thanh Hóa bổ nhiệm nhiều giám đốc sở, ngành

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm giám đốc các Sở Xây dựng, Công thương, Văn hóa Thể Thao và Du lịch cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh thay cho những người tiền nhiệm.

Chiều 6/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký 4 quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành.

Cụ thể, ông Lê Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thủy, được điều động giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thay cho ông Phạm Nguyên Hồng được phân công nhiệm vụ khác.

trung1.jpg
Tân Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung.

Ông Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương, thay ông Trần Anh Chung.

Ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Xây dựng đuược điều động, giữ chức Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, thay ông Nguyễn Tiến Hiệu.

Ông Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng, thay ông Trịnh Huy Triều.

Hồi cuối tháng 8, Công an Thanh Hóa khởi tố ông Cao Tiến Đoan (thường gọi "bầu Đoan") - Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Đông Á, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa - về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Đến ngày 12/9, quá trình mở rộng điều tra, công an khởi tố 8 bị can, trong đó có ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Lê Anh Xuân, cựu Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Lê Mai Khanh, cựu Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Tào Minh Hạnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa và một thẩm phán.

Công an Thanh Hóa sau đó bắt ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Trần Văn Thức, 56 tuổi, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cựu đại biểu Quốc hội để điều tra về các tội lần lượt là “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Giả mạo trong công tác”

Đầu tháng 9, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 17/9, Bộ Chính trị và Ban Bí thư điều động Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy; HĐND tỉnh sau đó bầu ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phạm Trường
#Thanh Hóa #bổ nhiệm lãnh đạo #sở ngành #Khu kinh tế Nghi Sơn #chính quyền Thanh Hóa #lãnh đạo sở #điều động cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục