Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nghỉ hưu trước tuổi

Phạm Trường
TPO - Ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, và ông Lại Thế Nguyên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi.

Thông tin này được ông Lê Tiến Lam - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa thông tin với PV Tiền Phong sáng 18/9.

“Ông Đỗ Minh Tuấn và ông Lại Thế Nguyên được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 12/9. Thường trực HĐND tỉnh cũng đã áp dụng khoản 6, điều 37 của Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương, báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với hai ông tại HĐND tỉnh”, ông Lam cho hay.

t1.jpg
Ông Đỗ Minh Tuấn.

Trước đó, sáng 17/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, được các đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

lai-the-nguyen-bi-th.jpg
Ông Lại Thế Nguyên.
Phạm Trường
#Thanh Hóa #Chủ tịch UBND #nghỉ hưu trước tuổi #Lãnh đạo tỉnh #Chính quyền Thanh Hóa #ông Đỗ Minh Tuấn #ông Lại Thế Nguyên

