Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm đại sứ và bổ nhiệm trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 10/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố quyết định của Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ bậc hai cho ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; phong hàm Đại sứ bậc một cho các ông, bà: Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Nguyễn Quang Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada; Phạm Hoàng Kim, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique; Đỗ Hải Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Buổi lễ cũng công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bồ Đào Nha và Ireland.

tienphong-1010ctn1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường với các cán bộ được phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: TTXVN.

Trao quyết định phong hàm, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng các cán bộ được phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Bồ Đào Nha và Ireland; khẳng định đây là sự ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao với quá trình công tác, rèn luyện của các cán bộ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ thuận lợi nhiều nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam kiên định hướng tới hai mục tiêu 100 năm và để đạt được điều đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có những quyết sách quan trọng được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng tình ủng hộ.

tienphong-1010ctn.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước cho rằng, với vai trò “trọng yếu, thường xuyên", ngành Ngoại giao Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng tham gia đóng góp vào việc phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, từ đó đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch nước đề nghị các cán bộ vừa được phong hàm và bổ nhiệm cần tiếp tục quán triệt, nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Ngành Ngoại giao nói chung và các cán bộ được phong hàm và bổ nhiệm nói riêng cần làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược từ sớm, từ xa, đề xuất kịp thời với Đảng và Nhà nước về các quyết sách, chủ trương lớn, quan trọng đối với quan hệ của Việt Nam và đối tác...

Chủ tịch nước đề nghị, các cán bộ được phong hàm và bổ nhiệm cần dành ưu tiên thỏa đáng thúc đẩy, tìm kiếm và kết nối hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế... Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngoại giao phải là những sứ giả lan tỏa hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, phát triển. Bên cạnh đó, các Đại sứ phải làm tốt công tác bảo hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài, làm chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng gần 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy nguồn nhân lực, trí lực, tài lực của kiều bào cho phát triển đất nước...

Trường Phong
#Chủ tịch nước #Chủ tịch nước Lương Cường #Cán bộ #Ngoại giao #Đại sứ #Bổ nhiệm đại sứ

Xem thêm

Cùng chuyên mục