Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm đại sứ và bổ nhiệm trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố quyết định của Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ bậc hai cho ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; phong hàm Đại sứ bậc một cho các ông, bà: Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Nguyễn Quang Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada; Phạm Hoàng Kim, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique; Đỗ Hải Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Buổi lễ cũng công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bồ Đào Nha và Ireland.

Chủ tịch nước Lương Cường với các cán bộ được phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: TTXVN.

Trao quyết định phong hàm, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng các cán bộ được phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Bồ Đào Nha và Ireland; khẳng định đây là sự ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao với quá trình công tác, rèn luyện của các cán bộ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ thuận lợi nhiều nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam kiên định hướng tới hai mục tiêu 100 năm và để đạt được điều đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có những quyết sách quan trọng được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng tình ủng hộ.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước cho rằng, với vai trò “trọng yếu, thường xuyên", ngành Ngoại giao Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng tham gia đóng góp vào việc phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, từ đó đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch nước đề nghị các cán bộ vừa được phong hàm và bổ nhiệm cần tiếp tục quán triệt, nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Ngành Ngoại giao nói chung và các cán bộ được phong hàm và bổ nhiệm nói riêng cần làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược từ sớm, từ xa, đề xuất kịp thời với Đảng và Nhà nước về các quyết sách, chủ trương lớn, quan trọng đối với quan hệ của Việt Nam và đối tác...

Chủ tịch nước đề nghị, các cán bộ được phong hàm và bổ nhiệm cần dành ưu tiên thỏa đáng thúc đẩy, tìm kiếm và kết nối hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế... Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngoại giao phải là những sứ giả lan tỏa hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, phát triển. Bên cạnh đó, các Đại sứ phải làm tốt công tác bảo hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài, làm chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng gần 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy nguồn nhân lực, trí lực, tài lực của kiều bào cho phát triển đất nước...