Bộ Tài chính bổ nhiệm 3 cục trưởng, vụ trưởng

TPO - Hôm nay (6/10), Bộ Tài chính tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch; tiếp nhận, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí và Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã trao quyết định của Bộ trưởng Tài chính bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Cảnh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch - giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương trao quyết định cho các đồng chí tân lãnh đạo của 3 đơn vị.

Bộ trưởng Tài chính cũng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Hồng Phương - Giám đốc Ban Quản lý đường sắt, Bộ Xây dựng - giữ chức Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, ông Vũ Hồng Phương thay thế vị trí của ông Phùng Quốc Chí. Trước đó, ngày 5/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều động, giới thiệu ông Chí tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính và giới thiệu để giữ chức phó chủ nhiệm (chuyên trách) thường trực Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ trưởng Tài chính cũng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Minh Hiền - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí. Bà Trần Thị Minh Hiền thay thế vị trí của ông Nguyễn Quốc Hưng, trước đó đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính.

Đối với lĩnh vực chính sách thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương mong muốn đồng chí tân Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị mình tham mưu cho lãnh đạo bộ, Chính phủ, để chính sách thuế không chỉ là chính sách thu đơn thuần mà phải thực sự là công cụ quản lý hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, mỗi điều chỉnh về chính sách thuế dù lớn hay nhỏ đều có tác động nhất định đến tăng trưởng, phát triển kinh tế.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc mừng 3 đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng tại 3 đơn vị của Bộ Tài chính. Về lĩnh vực quản lý quy hoạch, ông Phương đề nghị Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch tiếp tục bám sát để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Về lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, Thứ trưởng Trần Quốc Phương yêu cầu coi các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước là động lực chính của nền kinh tế, có tư duy “cởi trói”, tạo động lực để doanh nghiệp nhà nước phát triển, đóng góp trở lại cho nền kinh tế.