Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng và Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

TPO - Trong tuần (từ 28/9 đến 3/10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng và Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ngày 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/9.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê ở Vĩnh Long; có trình độ Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Gấu từng kinh qua các chức vụ Phó Chính ủy, Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Chính ủy Quân khu 9 vào tháng 11/2020.

Đầu năm 2022, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Năm 2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó vào ngày 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/9/2025.

Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967, quê tỉnh Cà Mau. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chính trị. Ông Bình là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Đỗ Thanh Bình kinh qua nhiều vị trí công tác ở Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi thành phố Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới).