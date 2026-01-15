Xôn xao vụ vận chuyển thi thể nạn nhân tai nạn từ Quảng Ninh về Tuyên Quang bị thu 120 triệu đồng

TPO - Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Quảng Ninh khi được vận chuyển thi thể về quê ở Hoàng Su Phì (Tuyên Quang) bị thu phí 120 triệu đồng. Sau phản ánh thông tin như trên của người thân nạn nhân trên mạng xã hội, đơn vị vận chuyển đã hoàn trả 50 triệu đồng cho gia đình.

Liên quan thông tin gia đình các nạn nhân bị thu phí hơn 100 triệu đồng trong quá trình vận chuyển thi thể từ Bệnh viện Quảng Yên (Quảng Ninh) về địa phương, ông Lù Văn Huệ, Bí thư Chi bộ thôn Lùng Cẩu, xã Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang) cho biết, các nạn nhân đều thuộc thôn Lùng Cẩu, xã Bản Máy cũ xã Hoàng Su Phì), được xác định gồm: Lù Xuân T. (SN 1995), Vương Tất L. (SN 1991) – đều đã tử vong, và Vương Tiến D. (SN 1991) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Hình ảnh gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh: MXH

Theo ông Huệ, sau khi sự việc được phản ánh trên mạng xã hội, đơn vị vận chuyển đã hoàn trả lại 50 triệu đồng cho gia đình vào sáng 14/1.

Cả ba nạn nhân là anh em họ hàng, cùng đi làm cơ khí tại Quảng Ninh. Trong quá trình tham gia giao thông, nhóm này không may va chạm với ô tô khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng.

Gia đình các nạn nhân cho biết, ban đầu phía vận chuyển báo giá dịch vụ trọn gói 25 triệu đồng/người. Tuy nhiên, khi xe đi được nửa đường, chi phí được thông báo tăng lên 60 triệu đồng/người, tổng cộng 120 triệu đồng. Khi xe đến Bắc Quang, gia đình đã chuyển thi thể sang xe của một nhóm từ thiện khác để đưa về quê.

Hình ảnh chi phí dịch vụ được đăng tải cùng phản ánh. Ảnh: MXH

Anh Trung, anh trai nạn nhân Lù Xuân T., là người trực tiếp vào Quảng Ninh làm thủ tục đưa thi thể em ruột về nhà. Anh Trung cho biết, bức xúc trước việc chi phí không rõ ràng, cho rằng bị lợi dụng lúc gia đình đang đau buồn, người nhà đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội. Sau đó, khi các nạn nhân đã được an táng, đơn vị vận chuyển đã hoàn trả lại 50 triệu đồng.

Theo ông Huệ, nạn nhân T. có vợ 27 tuổi và một con nhỏ 4 tuổi; nạn nhân L. có hai con, cháu lớn học lớp 6, cháu nhỏ học lớp 3. Anh L. mới đi làm cùng T. được khoảng một tháng thì gặp tai nạn.

“Cả ba gia đình đều rất khó khăn. Anh L. và anh T. là hộ nghèo của thôn. Anh D. là người đang bị thương nặng thì thuộc diện cận nghèo. Riêng anh Trung vừa vay 100 triệu đồng để xây nhà, nay lại phải vay thêm 120 triệu đồng lo hậu sự cho em, khiến hoàn cảnh càng khó khăn”, Bí thư Chi bộ thôn Lùng Cẩu cho biết.

Chiều 15/1, ông Vương Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Hoàng Su Phì cho hay, UBND xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Quảng Ninh. Đây là sự việc đáng tiếc, các nạn nhân đều trú tại thôn Lùng Cẩu (xã Bản Máy cũ). Hiện gia đình đã mai táng cho hai nạn nhân tử vong, một người còn lại đang tiếp tục được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.