Pháp luật

Google News

Dạo vòng phố cổ bằng xích lô, du khách bị 'chặt chém' 1,2 triệu đồng

Trần Hoàng
TPO - Tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã tiến hành thu thập hồ sơ tài liệu, xác minh đấu tranh, buộc tài xế xích lô xin lỗi, hoàn trả tiền “chặt chém” khách du lịch.

Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, khoảng 16h ngày 22/9, có tiếp nhận tin báo về việc du khách người nước ngoài phản ánh về việc có 2 xích lô chở gia đình người nước ngoài gồm 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em) đi tham quan khu vực phố cổ đã thu giá chuyến đi quá quy định. Đoạn đường đi xung quanh phố cổ đã bị thu phí với giá 1,2 triệu đồng.

Ngay khi nhận được thông tin, Tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm đã tiến hành thu thập hồ sơ tài liệu, xác minh nguồn tin báo. Qua đó, Công an phường xác định bị hại là ông Phillip Damien, SN 1970, quốc tịch: Úc; hiện lưu trú tại khách sạn Hanoi Plaza Suite địa chỉ 13 Đào Duy Từ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội .

ok.jpg
2 người liên quan đến vụ việc "chặt chém" khách du lịch

Qua xác minh những người liên quan đến vụ việc là Nguyễn Văn Biển, SN 1974, thường trú tại thôn Đoàn Thượng, xã Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên; chỗ ở tại số 11 ngõ 183/32 Phúc Tân, phường Hồng Hà, TP Hà Nội và Nguyễn Vũ Huy, SN 1986, thường trú tại thôn Vân Lũng, xã An Khánh, TP Hà Nội.

Tại trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm, Nguyễn Văn Biển và Nguyễn Vũ Huy đã tự kiểm điểm hành vi vi phạm của bản thân và đã xin lỗi bị hại, đồng thời tự nguyện hoàn trả lại toàn bộ số tiền 1,2 triệu đồng cho ông Phillip Damien. Ông Phillip Damien đã chấp nhận lời xin lỗi, nhận lại đầy đủ số tiền và không có yêu cầu, đề nghị gì.

Để thực hiện công tác phòng ngừa nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Hoàn Kiếm đã lập biên bản phòng ngừa và yêu cầu Nguyễn Văn Biển và Nguyễn Văn Huy cam kết chấp hành pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; đảm bảo an ninh trật tự; không thu quá giá quy định. Thực hiện đúng nội dung theo bản cam kết gửi Công an phường.

Trần Hoàng
#du lịch phố cổ Hà Nội #chặt chém du khách #xích lô Hà Nội #giá dịch vụ không phép #bảo vệ quyền lợi khách du lịch #xử lý vi phạm hành chính #an ninh trật tự Hà Nội #phản ánh về giá dịch vụ #tăng cường kiểm tra xích lô #bình ổn giá dịch vụ du lịch

