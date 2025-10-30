Xôn xao vụ việc khách sạn ở Cửa Lò bị nhóm sinh viên tố 'chặt chém'

TPO - Một nhóm sinh viên đi du lịch ở Cửa Lò (Nghệ An) phản ánh bị “chặt chém” trong ăn uống, lưu trú gây xôn xao dư luận.

Mới đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một bài đăng của tài khoản H.M về việc phản ánh bị “chặt chém” khi đi du lịch ở Cửa Lò (Nghệ An).

Theo phản ánh, nhóm khoảng 80 sinh viên đi nghỉ tại Cửa Lò, đặt các suất ăn với giá 100.000 đồng/người. Tuy nhiên, khi dọn lên bàn, bữa ăn chỉ có vỏn vẹn 5 món cho 9 người gồm rau xào, đậu sốt cà chua, thịt kho trứng cút, tôm rang và cà muối.

“Bọn em là sinh viên, kinh tế hạn hẹp nên 100.000 đồng một người là số tiền không nhỏ. Nhưng mâm ăn như vậy thật sự không tương xứng. Chủ quán còn nói đĩa tôm có 18 con nên đắt, kéo lại cả mâm, trong khi với giá 700.000 đồng đã có thể đặt được mâm ăn đầy đủ hơn”, tài khoản này chia sẻ.

Mâm cơm nhóm sinh viên đưa lên mạng xã hội tố khách sạn "chặt chém"

Nhóm này còn phản ánh chất lượng khách sạn kém, không có nước nóng, khăn tắm, chăn gối cũ và phòng ẩm mốc. “Phòng 4-5 người chỉ có một ấm điện, chưa kịp trả phòng chủ đã lên hỏi sợ bọn em lấy ấm về”, tài khoản H.M viết trên trang facebook.

Liên quan đến sự việc, ông Cao Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, phường đã làm việc với khách sạn N.Sk. Cửa Lò.

Theo báo cáo xác minh, đoàn du khách là sinh viên ở Ninh Bình, gồm 65 sinh viên, 6 giáo viên và 2 lái xe, thuê 18 phòng ở từ ngày 24 - 26/10, giá bình quân 300.000 đồng/phòng/đêm, đặt ăn 3 bữa chính với giá 100.000 đồng/suất.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hình ảnh mâm cơm 900.000 đồng lan truyền trên mạng là mâm ăn dành cho 5 người (giá 500.000 đồng). Mâm 900.000 đồng cho 9 người gồm gà xào, nem cuốn, mực xào hành tây, trứng tráng, rau muống xào và canh rau.

Bài đăng của tài khoản H.M gây xôn xao

Về phản ánh thiếu nước nóng, chủ khách sạn giải trình, do sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, những ngày khách ở thời tiết âm u nên không đủ nhiệt, khách sạn đã báo trước và hỗ trợ ấm điện để đun nước nóng tắm. Một số giáo viên trong đoàn có phàn nàn, nhưng sinh viên không ý kiến.

Về phòng bẩn và thiếu khăn tắm, đoàn kiểm tra xác nhận chăn ga cơ bản sạch sẽ, song do mùa vắng khách, chủ khách sạn cất khăn tắm trong kho, chỉ mang ra khi khách yêu cầu. Chậu rửa mặt hư, nút xả đang được sửa chữa.

“Chủ bài đăng đã gỡ bài sau khi được trao đổi trực tiếp và thừa nhận “chỉ là cảm nhận cá nhân, không có ý làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Cửa Lò”. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, nhà hàng phục vụ khách đúng quy định, tránh để những hiểu nhầm nhỏ ảnh hưởng đến uy tín du lịch Cửa Lò”, ông Tú cho hay.