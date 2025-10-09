Bão chồng bão, ‘trái tim du lịch’ biển Cửa Lò tan hoang

TPO - Sau những trận bão chồng bão liên tiếp đổ bộ vào Nghệ An, Quảng trường Bình Minh – trái tim du lịch biển Cửa Lò – giờ đây chỉ còn lại khung cảnh ngổn ngang, tan hoang.