Bão chồng bão, ‘trái tim du lịch’ biển Cửa Lò tan hoang

TPO - Sau những trận bão chồng bão liên tiếp đổ bộ vào Nghệ An, Quảng trường Bình Minh – trái tim du lịch biển Cửa Lò – giờ đây chỉ còn lại khung cảnh ngổn ngang, tan hoang.
Ghi nhận ngày 9/10, khu vực Quảng trường Bình Minh ngổn ngang. Bức tượng cánh buồm, biểu tượng đặc trưng của Cửa Lò bị nghiêng lệch, bề mặt bong tróc, nền gạch xung quanh nứt toác. Những mảng bê tông vốn kiên cố cũng bị gãy vụn, nhiều cột đèn trang trí bị quật đổ.
Khu vực sân khấu trung tâm - nơi thường diễn ra các sự kiện lớn, bị nước biển tràn vào, sắt thép hoen gỉ. Gạch lát nền bị bong tróc, xô lệch.
Các hàng quán xung quanh khu quảng trường cũng chịu thiệt hại nặng nề. Người dân địa phương cho biết chưa bao giờ chứng kiến cảnh hoang tàn như vậy trong nhiều năm trở lại đây.
Ngày 8/10, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tuyến kè biển ở phường Cửa Lò. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo phường Cửa Lò rà soát, thống kê thiệt hại, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tổng hợp, báo cáo và đưa ra phương án xử lý phù hợp, hiệu quả.