Bão chồng bão, ‘trái tim du lịch’ biển Cửa Lò tan hoang

Thu Hiền

TPO - Sau những trận bão chồng bão liên tiếp đổ bộ vào Nghệ An, Quảng trường Bình Minh – trái tim du lịch biển Cửa Lò – giờ đây chỉ còn lại khung cảnh ngổn ngang, tan hoang.

Video: Bão chồng bão, ‘trái tim du lịch’ biển Cửa Lò tan hoang
tp-1.jpg
Quảng trường Bình Minh﻿ (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) từng là biểu tượng sôi động của du lịch biển miền Trung. Trong hơn một tháng qua, hai cơn bão số 5 và số 10 liên tiếp đổ bộ với sức tàn phá khủng khiếp đã khiến nơi đây từng rực rỡ ánh sáng, đông vui lễ hội, giờ chỉ còn lại rác và gạch đá ngổn ngang, cây cối đổ gãy và những mảng bê tông bong tróc.
tp-17.jpg
tp-4.jpg
tp-2.jpg
tp-18.jpg
Ghi nhận ngày 9/10, khu vực Quảng trường Bình Minh ngổn ngang. Bức tượng cánh buồm, biểu tượng đặc trưng của Cửa Lò bị nghiêng lệch, bề mặt bong tróc, nền gạch xung quanh nứt toác. Những mảng bê tông vốn kiên cố cũng bị gãy vụn, nhiều cột đèn trang trí bị quật đổ.
﻿tp-13.jpg
tp-14.jpg
Khu vực sân khấu trung tâm - nơi thường diễn ra các sự kiện lớn, bị nước biển tràn vào, sắt thép hoen gỉ. Gạch lát nền bị bong tróc, xô lệch.
tp-7.jpg
“Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi mà chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này. Quảng trường là nơi cả nhà tôi ra ngồi mỗi tối giờ thì tan nát hết. Xót xa﻿ quá”, anh Trần Văn Sơn (37 tuổi, trú phường Cửa Lò) chia sẻ.
tp-16.jpg
tp-11.jpg
﻿tp-10.jpg
tp-5.jpg
Các hàng quán xung quanh khu quảng trường cũng chịu thiệt hại nặng nề. Người dân địa phương cho biết chưa bao giờ chứng kiến cảnh hoang tàn như vậy trong nhiều năm trở lại đây.
tp-6.jpg
Sóng lớn kết hợp với triều cường khiến hệ thống kè biển bị xói lở nghiêm trọng.
tp-30.jpg
tp-29.jpg
Ngày 8/10, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tuyến kè biển ở phường Cửa Lò. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo phường Cửa Lò rà soát, thống kê thiệt hại, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tổng hợp, báo cáo và đưa ra phương án xử lý phù hợp, hiệu quả.
tp-3.jpg
Bão chồng bão đã khiến phường Cửa Lò thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo của phường Cửa Lò, cơn bão số 10 đã khiến hơn 1.600 nhà dân bị tốc mái, ngập nước. Khu vực sân Quảng trường Bình Minh bị sóng đánh hư hỏng gần 1.000 m2. Trụ sở UBND phường Cửa Lò tốc mái 550 m2. Thiên tai cũng gây hậu quả nặng nề đối với các công trình trường học, hệ thống điện và nhiều diện tích nông nghiệp. Bão số 10 và hoàn lưu sau bão còn khiến hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn bị gián đoạn.
tp-9.jpg
Hiện chính quyền phường Cửa Lò đang huy động các lực lượng ra quân dọn dẹp khẩn trương, nhằm sớm trả lại diện mạo cho Quảng trường và khu du lịch biển trước mùa cao điểm cuối năm.
