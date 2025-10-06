Những ‘người hùng’ trong bão lũ ở Nghệ An

TPO - Giữa tâm lũ, vẫn có những con người lặng lẽ dấn thân, mang theo tình thương, nghị lực và sự trách nhiệm của người cán bộ để cứu giúp dân. Họ chính là những người hùng giữa đời thường.

Chủ tịch xã cứu 2 người mắc kẹt giữa dòng lũ

Do hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, nước sông Con đoạn qua xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) dâng cao khiến toàn bộ 21/21 thôn, xóm đều bị ngập, trong đó có 17 xóm bị ngập sâu. Một số thôn nước dâng cao gần 8m, phá vỡ mọi kỷ lục, nhiều gia đình phải trổ mái để trèo lên chờ lực lượng cứu hộ.

Trong tình thế cấp bách, ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, đã cùng 4 cán bộ, chiến sĩ công an xuống thuyền, đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác cứu hộ.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành (thứ hai từ trái qua) cùng các lực lượng đi sơ tán người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Con thuyền nhỏ của đoàn công tác như lọt thỏm giữa biển nước mênh mông. Thời điểm đó, trời vẫn mưa nặng hạt, dòng nước xiết bủa vây tứ phía. “Khắp nơi là nước, nhìn đâu cũng thấy những mái nhà ngập trong lũ”, ông Nam nhớ lại.

Quá trình di chuyển, đoàn công tác bất ngờ phát hiện một ngôi nhà bị ngập nước tới tận nóc, bên trong có 2 người đàn ông đang có biểu hiện kiệt sức, gương mặt nhợt nhạt, đang cố gắng bám trụ.

“Hai người này trước đó ra gần bờ sông để cứu đàn bò, bất ngờ bị lũ cuốn, phải bơi vào một ngôi nhà trú tạm nhưng lại bị mắc kẹt. Nước dâng mỗi lúc một cao, ngôi nhà sắp bị nhấn chìm hoàn toàn. Khi nhìn thấy chúng tôi, họ mừng rỡ, vẫy tay nhưng đã không còn sức. Nếu chậm thêm vài phút thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”, ông Nam kể.

Ông Nam cùng các lực lượng xuyên đêm đồng hành cùng người dân vượt lũ

Con thuyền chao đảo dữ dội khi tiến gần căn nhà. Sau nhiều phút vật lộn, họ đã đưa được hai người đàn ông lên thuyền, vào bờ an toàn. “Lúc được cứu, hai người gần như kiệt sức, run rẩy vì lạnh. Đó là khoảnh khắc sinh tử, chúng tôi ai cũng thở phào nhẹ nhõm”, ông Nam chia sẻ.

'Chiến sĩ sao vuông' giải cứu thai phụ

Cũng như các lực lượng khác, từ ngày 28/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành được huy động tham gia công tác chống bão số 10. Họ có mặt ở những nơi xung yếu nhất để cùng nhân dân chống bão, bảo vệ tài sản.

Từ chiều 29/9, lũ trên sông Lam dâng nhanh. Đến sáng 30/9, toàn bộ khu vực ngoài đê sông Lam, thuộc địa bàn xã Châu Nhân và Hưng Lợi cũ chìm trong biển nước. Những “chiến sĩ sao vuông” được huy động ứng cứu, sơ tán người dân.

Anh Lê Ngọc Lâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành

Trong sáng 30/9, lực lượng quân sự xã đã len lỏi vào từng ngõ, từng nhà để di dời những trường hợp đau yếu, người già, trẻ nhỏ, sơ tán đến nơi an toàn. Hơn 13 giờ cùng ngày, sau khi sơ tán hơn 100 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, họ tạm nghỉ để ăn cơm.

Suất cơm hộp nguội ngắt vừa mở ra, anh Lê Ngọc Lâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành nhận được điện thoại có thai phụ ở xóm Châu Nhân 8 bị đau bụng, cần hỗ trợ gấp.

Sáng cùng ngày, khi cậu con trai trượt chân rơi xuống nước, người mẹ đang mang thai ở tháng thứ 7 lao theo cứu con và bị ngã. Đến trưa, thai phụ có triệu chứng đau bụng quằn quại nhưng lúc này nước lũ đã dâng cao, không thể ra khỏi nhà.

Không kịp ăn cơm, anh Lâm cùng các đồng đội lao ra thuyền, chạy thẳng đến khu vực xóm Châu Nhân 8. “Thời điểm chúng tôi có mặt, nước lũ đã dâng cao 2m, nhà khóa cửa từ bên trong. Thai phụ không thể trèo lên mái nhà để ra thuyền cứu hộ. Tôi quyết định lặn xuống, mở chốt cửa để thuyền vào trong đưa thai phụ ra ngoài”, anh Lâm cho hay.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng dân quân, thai phụ đã được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Lực lượng quân sự xã Lam Thành sơ tán người dân các xóm ngoài đê sông Lam khi nước lũ dâng

Hoàn thành công tác cứu hộ, cứu nạn, các “chiến sĩ sao vuông” tiếp tục với nhiệm vụ vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm hay chở các đoàn thiện nguyện vượt lũ hỗ trợ người dân. Sau gần một tuần ứng trực, hỗ trợ người dân, các đồng chí được lệnh trở về với nhiệm vụ thường ngày.

“Nhiều đồng chí gia đình cũng bị thiệt hại do cơn bão số 10 và trận lũ vừa qua, nhưng đều phát huy cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, không ngại khó, hiểm nguy, sát cánh cùng chính quyền và các lực lượng khác bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân”, anh Lâm chia sẻ.