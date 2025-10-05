Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Giông lốc cuốn sập nhà dân ở Nghệ An

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơn giông lốc bất ngờ ập đến đã cuốn sập 2 căn nhà và làm tốc mái nhiều ngôi nhà khác của người dân ở xã Thông Thụ (Nghệ An).

Tối 5/10, bà Nguyễn Thị Hoài - chủ tịch UBND xã Thông Thụ (Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một trận giông lốc mạnh kéo dài hơn 30 phút khiến nhiều ngôi nhà bị cuốn sập và tốc mái.

1000068284.jpg
Cơn giông lốc ập đến bất ngờ kèm mưa lớn và gió xoáy mạnh đã cuốn sập nhà dân ở xã Thông Thụ.

Khoảng 14h chiều 5/10, một cơn giông lốc mạnh kèm mưa lớn bất ngờ xảy ra tại xã Thông Thụ. Gió xoáy mạnh đã cuốn sập 2 căn nhà của ông Vi Văn Thắng và Hà Văn Huyền trú tại bản tái định cư Pù Xai Cáng và bản Mường Piệt. Giông lốc cũng khiến 12 căn nhà khác ở các bản bị tốc mái, sập vách nhà, nhiều cây cối gãy đổ.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Thông Thụ, ban quản lý bản đã xuống hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

1000068282.jpg
1000068283.jpg
2 ngôi nhà bị gió lốc cuốn đổ sập.

"Hiện một hộ có nhà sập đã được bố trí ở tạm nhà người thân. Hộ còn lại được bố trí ở tạm tại nhà văn hóa. Chính quyền địa phương sẽ kêu gọi các nguồn lực cùng dân bản góp sức dựng lại nhà cho các hộ bị thiệt hại", chủ tịch xã Thông Thụ nói.

1000068287.jpg
Giông lốc cũng khiến 12 ngôi nhà khác bị tốc mái.

Ít ngày trước xã Thông Thụ cũng chịu ảnh hưởng lớn của cơn bão số 10.

Theo đó, cơn bão đã khiến 1 nhà người dân trên địa bàn bị đổ sập, nhiều diện tích rau màu, ruộng lúa, tài sản của người dân bị thiệt hại. Nhiều tuyến quốc lộ 48, quốc lộ 16, đường liên xã, liên thôn bản bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến giao thông đi lại của người dân.

1000068285.jpg
Giông lốc gây thiệt hại lớn.
1000068286.jpg
Chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Ngọc Tú
#Nghệ An #Giông lốc #Bão #Mưa #Sập nhà #Cuốn sập nhà #Lốc cuốn sập nhà

