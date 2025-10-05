Giông lốc cuốn sập nhà dân ở Nghệ An

TPO - Cơn giông lốc bất ngờ ập đến đã cuốn sập 2 căn nhà và làm tốc mái nhiều ngôi nhà khác của người dân ở xã Thông Thụ (Nghệ An).

Tối 5/10, bà Nguyễn Thị Hoài - chủ tịch UBND xã Thông Thụ (Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một trận giông lốc mạnh kéo dài hơn 30 phút khiến nhiều ngôi nhà bị cuốn sập và tốc mái.

Cơn giông lốc ập đến bất ngờ kèm mưa lớn và gió xoáy mạnh đã cuốn sập nhà dân ở xã Thông Thụ.

Khoảng 14h chiều 5/10, một cơn giông lốc mạnh kèm mưa lớn bất ngờ xảy ra tại xã Thông Thụ. Gió xoáy mạnh đã cuốn sập 2 căn nhà của ông Vi Văn Thắng và Hà Văn Huyền trú tại bản tái định cư Pù Xai Cáng và bản Mường Piệt. Giông lốc cũng khiến 12 căn nhà khác ở các bản bị tốc mái, sập vách nhà, nhiều cây cối gãy đổ.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Thông Thụ, ban quản lý bản đã xuống hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

2 ngôi nhà bị gió lốc cuốn đổ sập.

"Hiện một hộ có nhà sập đã được bố trí ở tạm nhà người thân. Hộ còn lại được bố trí ở tạm tại nhà văn hóa. Chính quyền địa phương sẽ kêu gọi các nguồn lực cùng dân bản góp sức dựng lại nhà cho các hộ bị thiệt hại", chủ tịch xã Thông Thụ nói.

Giông lốc cũng khiến 12 ngôi nhà khác bị tốc mái.

Ít ngày trước xã Thông Thụ cũng chịu ảnh hưởng lớn của cơn bão số 10.

Theo đó, cơn bão đã khiến 1 nhà người dân trên địa bàn bị đổ sập, nhiều diện tích rau màu, ruộng lúa, tài sản của người dân bị thiệt hại. Nhiều tuyến quốc lộ 48, quốc lộ 16, đường liên xã, liên thôn bản bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến giao thông đi lại của người dân.

Giông lốc gây thiệt hại lớn.