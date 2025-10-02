Chiến sĩ CAND ‘điểm tựa’ vững chắc cho đồng bào trước thiên tai

TPO - Những ngày cuối tháng 9/2025, miền Trung và miền Bắc oằn mình trong cơn bão số 10. Giông lốc, mưa trắng trời, nhiều khu vực chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, đời sống người dân đảo lộn. Trong gian nan ấy, hình ảnh màu áo xanh của người chiến sĩ CAND lại hiện lên, kiên cường và gần gũi, trở thành chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân.

Bộ Công an tung quân chi viện Tuyên Quang

Tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có những diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất được cảnh báo ở nhiều nơi, nhất là các khu vực có địa hình dốc, đồi núi cao. Hiện đã có 41 xã, phường bị ngập sâu từ 1-3m, có nơi trên 4m; hơn 1.300 hộ gia đình phải di dời khẩn cấp. Công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài, đất đá tiếp tục sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ hình thành lũ quét mới.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trước giờ xuất quân, lên đường chi viện cho Tuyên Quang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, ngay trong chiều 1/10, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã xuất quân, lên đường chi viện cho Tuyên Quang. Cùng với lực lượng, nhiều trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại cũng được huy động, nhằm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm, cứu nạn dưới nước mà còn có cả thiết bị CNCH không người lái, phục vụ tìm kiếm tại những khu vực nguy hiểm, địa hình phức tạp. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, đoàn công tác sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ ở những địa điểm chịu thiệt hại nặng nề nhất, các vùng xung yếu của địa phương, chạy đua với thời gian nhằm bảo vệ tính mạng nhân dân và giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cùng ngày, gần 100 CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc với đầy đủ trang bị, công cụ hỗ trợ cũng được điều động, xuất quân tăng cường cho các phường, xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, hỗ trợ bà con nhân dân trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 10 gây ra. Thời gian tăng cường từ ngày 1/10/2025 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bão số 10 đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió rất mạnh (vùng tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14), phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa rất lớn trên diện rộng đã gây sức tàn phá rất lớn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Trước tình hình đó, ngày 29/9, Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an có Công điện số 25/CĐ-BCĐ gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc Tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Từ các cục nghiệp vụ đến công an các tỉnh, thành phố trọng điểm như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng… đều lập tức kích hoạt phương án “4 tại chỗ”. Các đơn vị được chỉ đạo bám sát diễn biến mưa lũ, giữ vững an ninh trật tự, đồng thời khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ được điều động xuyên đêm.

Những chiến sĩ có mặt ở những điểm nóng như Cửa Lò, Nghệ An; Vũng Áng, Hà Tĩnh; Hoằng Hóa, Thanh Hoá vừa di dời dân, vừa khơi thông giao thông, vừa dọn dẹp trường học để trẻ em sớm trở lại lớp.

Ở Ninh Bình, khi lốc xoáy bất ngờ quét qua các xã ven biển Quỹ Nhất, Hải Thịnh, Hồng Phong, Tiểu đoàn CSCĐ số 4 đã tức tốc lao vào tâm bão, đưa hàng trăm người ra khỏi vùng nguy hiểm. Còn tại Lào Cai, mưa lớn kéo dài, Tiểu đoàn 3 – Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc khẩn trương sơ tán dân vùng ngập, ngăn chặn kịp thời nguy cơ thương vong.

Trong lũ dữ, những đôi vai ướt sũng cõng người già, trẻ nhỏ vượt dòng nước đến nơi an toàn, những bước chân bám chặt vào nền đường sạt lở để chuyển từng bao lúa, từng tài sản cho dân… đã khắc họa rõ nét hình ảnh người lính Công an nhân dân. Họ không chỉ là lực lượng vũ trang, mà còn là điểm tựa tinh thần, là “điểm tựa” vững chắc che chở đồng bào trước thiên tai.

Giữa tiếng gió gào thét, lời hô “Nhanh lên bà con, theo chúng tôi!” vang dội trong mưa như một lời cam kết. Ở đâu có hiểm nguy, ở đó có bước chân người chiến sĩ Công an. Và chính trong bão tố, bản hùng ca “Vì nhân dân phục vụ” lại được viết tiếp, giản dị, chân thực, nhưng đầy kiêu hãnh.

Hình ảnh chiến sĩ CAND sát cánh cùng nhân dân vượt bão: