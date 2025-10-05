Bão vào vịnh Bắc Bộ tối nay, cảnh báo dông lốc sớm

TPO - Dự báo trong tối nay (5/10) bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ, sáng sớm mai (6/10) đổ bộ khu vực biên giới Việt – Trung. Từ đêm nay, miền Bắc đón mưa, vùng ven biển bắt đầu gió mạnh. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý nguy cơ dông lốc trước bão và lũ lụt sau bão.

Vào 6h sáng nay, tâm bão chỉ còn cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 90km về phía đông đông bắc với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay, bão còn mạnh lên trước khi đi vào phía nam bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc.

Vào 16h chiều nay, tâm bão trên khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía đông đông nam với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Trong tối nay, bão vượt qua bán đảo Lôi Châu để vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15. Khi hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, bão gặp điều kiện không thuận lợi với đứt gió mạnh và ma sát đất liền. Vì vậy, bão giảm cấp nhanh.

Vào 4h sáng 6/10, khi đang trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, áp sát đất liền khu vực Quảng Ninh, gần biên giới Việt – Trung, bão mạnh khoảng cấp 9, giật cấp 12.

Trong sáng 6/10, bão đổ bộ đất liền khu vực biên giới Việt – Trung, sau đó đi men theo khu vực vùng núi Bắc Bộ nước ta và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới. Đến 16h chiều 6/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Cao Bằng – Thái Nguyên với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong đêm 6/10, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển sâu vào vùng núi phía bắc nước ta, suy yếu thành một vùng áp thấp ở khu vực Tuyên Quang – Lào Cai với cường độ dưới cấp 6.

Dự báo về đường đi của bão Matmo.

Cảnh báo dông lốc trước bão

Bão Matmo có hoàn lưu rộng. Vì vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đặc biệt lưu ý đến nguy cơ dông lốc trước bão. Đây là loại hình thiên tai không thể dự báo sớm nhưng có khả năng gây thiệt hại rất lớn, như từng xảy ra với cơn bão Wipha (bão số 3 năm 2025) ở Quảng Ninh.

Về gió mạnh do bão, từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Khu vực sâu trong đất liền của Hải Phòng, Hưng Yên, khu vực Lạng Sơn và Bắc Giang cũ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Trên vịnh Bắc Bộ, từ chiều 5/10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội.

Về mưa lớn, từ chiều nay, khu vực Đông Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện các đợt mưa rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ đêm 5/10 đến đêm 6/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-180mm, có nơi trên 300mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 7/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Ngoài ra, vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Trong chiều đến tối nay, đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn.

Bão Matmo hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, mạnh lên nhanh chóng, đổ bộ quốc đảo này sau đó vào Biển Đông. Bão xảy ra ngay sau khi bão Bualoi mới đổ bộ đất liền nước ta (28/9), gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng khiến 67 người chết và mất tích, 168 người bị thương, thiệt hại vật chất hơn 16,6 nghìn tỷ đồng.