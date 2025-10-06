Cảnh bão số 11 gây lũ tràn vào bệnh viện tại Sơn La

TPO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, ngày 6/10, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xuất hiện mưa to đến rất to ở nhiều khu vực, gây ngập úng, sạt lở, hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng, giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

VIDEO: Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên bị nước tràn vào. Video do người dân cung cấp.

Mưa lớn nước lũ trên các sông, suối ở Sơn La dâng nhanh.

Tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La (thuộc thị xã Mộc Châu cũ), mưa lớn kéo dài từ khoảng 7 giờ sáng khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, cơ quan, trường học và bệnh viện. Một số tuyến đường nội thị bị ngập, phương tiện di chuyển khó khăn. Cuộc sống người dân bị đảo lộn. Đặc biệt, nước tràn vào Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, cuốn trôi một số thiết bị y tế và giấy tờ, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh. Theo hình ảnh người dân ghi lại, y bác sỹ, bệnh nhân phải tức tốc lên tầng 2 bệnh viện khi lũ tràn về, một số thiết bị, hồ sơ nổi lênh láng.

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Thành Văn, Chủ tịch UBND phường Thảo Nguyên cho biết, “Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, lượng mưa lớn liên tục đã khiến nước dâng nhanh, gây ngập úng cục bộ. Chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn”.

Nước lũ lên nhanh chia cắt nhiều tuyến đường giao thông.

Không chỉ ở Mộc Châu, mưa lớn cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương khác như Bắc Yên, Thuận Châu, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Yên Châu, Mường La, Vân Hồ, Sốp Cộp... Nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu, giao thông chia cắt cục bộ, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tại điểm trường Bó Nhàng, xã Vân Hồ, nước mưa dâng lên tới bậc thềm lớp học. Chính quyền xã đã chủ động cho học sinh nghỉ học từ sáng để đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin kịp thời cho người dân; chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở, ngập sâu; bố trí lực lượng, phương tiện túc trực 24/24h, cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại các ngầm tràn nguy hiểm...

Trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra nhiều điểm sạt lở.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Sơn La đã được huy động phối hợp với chính quyền triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ di dời dân, đảm bảo giao thông thông suốt.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh mưa lũ, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sạt lở nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro, thiệt hại do thiên tai gây ra.