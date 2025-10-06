Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cảnh bão số 11 gây lũ tràn vào bệnh viện tại Sơn La

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, ngày 6/10, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xuất hiện mưa to đến rất to ở nhiều khu vực, gây ngập úng, sạt lở, hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng, giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

VIDEO: Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên bị nước tràn vào. Video do người dân cung cấp.
a3.jpg
Mưa lớn nước lũ trên các sông, suối ở Sơn La dâng nhanh.

Tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La (thuộc thị xã Mộc Châu cũ), mưa lớn kéo dài từ khoảng 7 giờ sáng khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, cơ quan, trường học và bệnh viện. Một số tuyến đường nội thị bị ngập, phương tiện di chuyển khó khăn. Cuộc sống người dân bị đảo lộn. Đặc biệt, nước tràn vào Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, cuốn trôi một số thiết bị y tế và giấy tờ, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh. Theo hình ảnh người dân ghi lại, y bác sỹ, bệnh nhân phải tức tốc lên tầng 2 bệnh viện khi lũ tràn về, một số thiết bị, hồ sơ nổi lênh láng.

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Thành Văn, Chủ tịch UBND phường Thảo Nguyên cho biết, “Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, lượng mưa lớn liên tục đã khiến nước dâng nhanh, gây ngập úng cục bộ. Chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn”.

a2.jpg
Nước lũ lên nhanh chia cắt nhiều tuyến đường giao thông.

Không chỉ ở Mộc Châu, mưa lớn cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương khác như Bắc Yên, Thuận Châu, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Yên Châu, Mường La, Vân Hồ, Sốp Cộp... Nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu, giao thông chia cắt cục bộ, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tại điểm trường Bó Nhàng, xã Vân Hồ, nước mưa dâng lên tới bậc thềm lớp học. Chính quyền xã đã chủ động cho học sinh nghỉ học từ sáng để đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin kịp thời cho người dân; chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở, ngập sâu; bố trí lực lượng, phương tiện túc trực 24/24h, cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại các ngầm tràn nguy hiểm...

a1.jpg
Trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra nhiều điểm sạt lở.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Sơn La đã được huy động phối hợp với chính quyền triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ di dời dân, đảm bảo giao thông thông suốt.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh mưa lũ, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sạt lở nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Viết Hà
#Sơn La #mưa lớn #bão số 11 #ngập úng #sạt lở #thiên tai Sơn La #giao thông Sơn La

Xem thêm

Cùng chuyên mục