Nước lũ ngập sâu hơn 2m cô lập 18 hộ dân ở Phú Thọ suốt 4 ngày qua

TPO - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, những ngày vừa qua, trên địa bàn xã Mường Hoa ( thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng. Đặc biệt, trời đã ngớt mưa 2 ngày, nhưng vẫn còn 18 hộ dân ở xã Mường Hoa bị cô lập hoàn toàn.

Thôn Thỏi Láo, xã Mường Hoa đang bị cô lập hoàn toàn. Ảnh: Trọng Đạt.

Chiều 4/10, ghi nhận tại tuyến đường vào xóm Thỏi Láo, xã Mường Hoa, nước lũ vẫn ngập sâu hơn 2m, khiến 18 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Ông Ngô Ngọc Mỹ, Chủ tịch UBND xã Mường Hoa cho biết, nước ngập từ ngày 1/10, dù mưa đã ngớt, nước rút rất chậm. Ông Mỹ cho hay, khu vực này là vùng trũng thấp, đường giao thông đi vào khu vực dân cư xuống cấp, mỗi khi có mưa lớn lại bị ngập sâu.

“Con đường vào thôn Thỏi Láo đã có dự án xây dựng, nâng cấp, nhưng còn một số vướng mắc nên chưa thực hiện được. Để giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng, địa phương đề nghị sớm hoàn thành nâng cấp đoạn đường giao thông này”, ông Mỹ cho biết.

Người dân phải dùng bè để tiếp nhận lương thực, thực phẩm. Ảnh: Trọng Đạt.

Ngay khi 18 hộ dân bị cô lập, UBND xã Mường Hoa đã khẩn trương huy động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an và đoàn viên thanh niên phối hợp hỗ trợ người dân. Các lực lượng túc trực 24/24 giờ, vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống, thuốc men đến từng hộ dân, đảm bảo không để hộ dân nào thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt. Trong vài ngày tới, xã sẽ cấp cho người dân thôn Thỏi Láo 3 cái thuyền để ứng phó với lũ.

Để ứng phó với bão số 11, UBND xã Mường Hoa yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống giao thông, nhất là các tuyến đường liên xóm, đang được kiểm tra và khắc phục bước đầu. UBND xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, triển khai phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Ảnh: Trọng Đạt.

Theo ông Ngô Ngọc Mỹ, địa phương đang khẩn trương rà soát, kiểm tra hiện trường, lập phương án di dời khẩn cấp người dân đến nơi an toàn, chuẩn bị đầy đủ lương thực, vật tư thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.