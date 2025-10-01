Nhiều nhà dân ở Bắc Ninh bị ngập trong nước lũ

TPO - Trưa 1/10, nước sông Cầu tiếp tục dâng cao khiến nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh bị ngập sâu, một số thôn hoàn toàn bị cô lập. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ di dời hàng trăm hộ dân, thu hoạch khẩn cấp hoa màu để giảm thiệt hại do lũ.

Đầu giờ chiều 1/10, anh Nguyễn Đức Nghĩa ở thôn Yên Viên, phường Vân Hà (tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ với PV Tiền Phong, nước lũ trên sông Cầu dâng cao. Thôn anh sinh sống giáp với sông Cầu. Bởi vậy, từ sáng 1/10, nước lũ tràn vào trong thôn và nhà dân. Anh đang phải kê cao đồ gia dụng trong nhà để tránh nước lũ làm hỏng.

“Tôi đang rất bận để di chuyển đồ dùng trong nhà tránh bị ngập nước lũ. Trong làng tôi, chỗ bị ngập sâu nhất nước đến gần bụng. Hiện nước sông vẫn đang tiếp tục dâng lên”, anh Nghĩa cho hay.

Lãnh đạo phường Vân Hà cho biết, nước lũ sông Cầu dâng cao khiến nhiều nhà dân ở gần sông bị ngập sâu. Hiện chính quyền đang tiến hành hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc, di dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong sáng 1/10, Đoàn Thanh niên phường Vân Hà đã huy động 30 đoàn viên, thanh niên giúp người dân di chuyển vật dụng gia đình tránh nước lũ và gia cố đê điều.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở phường Vân Hà.

Theo lãnh đạo xã Hợp Thịnh, từ chiều 30/9, lũ trên sông Cầu dâng cao nguy cơ gây ngập úng hàng trăm ha lúa, hoa màu của người dân các thôn ở ngoài đê như: Đa Hội, Đồng Đạo. Dù chưa đến thời gian thu hoạch, nhưng để ứng phó với tình hình thời tiết bất lợi, Đảng ủy, UBND xã Hợp Thịnh đã chỉ đạo lực lượng công an, quân đội, đội xung kích phòng, chống thiên tai các thôn hỗ trợ bà con thu hoạch nhanh lúa và hoa màu trong đêm 30/9.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, do ảnh hưởng của mưa bão và nước lũ, nhiều nơi trong tỉnh Bắc Ninh bị ngập úng. Theo đó, xã Đại Sơn bị ngập úng hơn 60 ha hoa màu, cây ăn quả và lúa. Nước ngập chia cắt một số thôn và xóm ở xã Biển Động, với 6 hộ dân phải di dời. Các thôn Đồng Tàn, Đồng Dầu, Lái và phần thôn An Bá ở xã Sơn Động bị ngập, chia cắt. Xã Tây Yên Tử có thôn Néo bị cô lập; đồng thời di dời 10 hộ đến nơi tránh trú an toàn. Xã Nam Dương có 6 điểm đường giao thông bị ngập và 165 hộ phải di dời tạm.