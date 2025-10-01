Lũ lớn, một xã ở tỉnh miền núi Lào Cai chìm trong biển nước

TPO - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, thiệt hại tại nhiều xã, phường ở Lào Cai. Tại xã Trấn Yên, một trong những địa phương còn ngập sâu, bộ đội và chính quyền địa phương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng cứu.
Xã Trấn Yên được coi là địa phương ngập nặng nhất ở tỉnh Lào Cai, tính đến thời điểm hiện tại.
Anh Vũ Mạnh Đạt, một người dân ở xã Trấn Yên cho biết, từ đêm 29/9, nước sông dâng cao, lũ về bất chợt. Dù chính quyền đã thông báo di dời trước đó, nhưng nước dâng lên quá nhanh, nhiều gia đình trở tay không kịp, tài sản bị thiệt hại nặng. Hiện khu vực ngập lụt vẫn bị mất điện, mất nước khiến sinh hoạt của bà con gặp nhiều khó khăn.