Lũ lớn, một xã ở tỉnh miền núi Lào Cai chìm trong biển nước

Thành Đạt

TPO - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, thiệt hại tại nhiều xã, phường ở Lào Cai. Tại xã Trấn Yên, một trong những địa phương còn ngập sâu, bộ đội và chính quyền địa phương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng cứu.

Video: Ngập lụt tại xã Trấn Yên (tỉnh Lào Cai).
dji-0532.jpg
Dù mưa lớn đã dứt trên địa bàn xã Trấn Yên, nước lũ vẫn cao, gây ngập hầu hết các tuyến đường.
dji-0547.jpg
dji-0539.jpg
Xã Trấn Yên được coi là địa phương ngập nặng nhất ở tỉnh Lào Cai, tính đến thời điểm hiện tại.
img-0059.jpg
Có 529 hộ dân của xã phải di dời khỏi nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Nhiều tuyến phố trên địa bàn trong tình trạng ngập sâu, lực lượng chức năng phải tiếp cận bằng xuồng.
img-0062.jpg
img-0076.jpg
Anh Vũ Mạnh Đạt, một người dân ở xã Trấn Yên cho biết, từ đêm 29/9, nước sông dâng cao, lũ về bất chợt. Dù chính quyền đã thông báo di dời trước đó, nhưng nước dâng lên quá nhanh, nhiều gia đình trở tay không kịp, tài sản bị thiệt hại nặng. Hiện khu vực ngập lụt vẫn bị mất điện, mất nước khiến sinh hoạt của bà con gặp nhiều khó khăn.
img-0069.jpg
img-0085.jpg
Cửa hàng, ô tô ngập trong biển nước.
img-0106.jpg
Một số tuyến đường như Phạm Văn Đồng, đường khu vực chợ Trung tâm xã Trấn Yên, nước đã rút thấp hơn nhưng bùn đất, rác thải còn ngổn ngang.
img-0109.jpg
Người dân ra đường lấy lại vật dụng, đồ đạc bị nước lũ cuốn trôi.
img-0097-2153.jpg
Đại tá Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, cùng chính quyền địa phương trực tiếp chỉ đạo các phương án khắc phục hậu quả bão lũ.
img-0110.jpg
img-0114.jpg
Tại đường khu chợ trung tâm xã Trấn Yên sáng 1/10
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, đến 9h ngày 1/10, mưa lũ trên địa bàn đã làm 3 người chết, 7 người bị thương, 6 người mất tích; 8.871 căn nhà hư hại, hơn 3.767 hộ phải di dời. Ngoài ra, trên 1.400 ha hoa màu, chăn nuôi, thủy sản cùng nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước khoảng 75 tỷ đồng.
Thành Đạt
