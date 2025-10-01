Lũ lớn, một xã ở tỉnh miền núi Lào Cai chìm trong biển nước

TPO - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, thiệt hại tại nhiều xã, phường ở Lào Cai. Tại xã Trấn Yên, một trong những địa phương còn ngập sâu, bộ đội và chính quyền địa phương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng cứu.