Giáo dục

Google News

Nhiều trường học ở Nghệ An chìm trong biển nước

Thu Hiền

TPO - Hoàn lưu cơn bão số 10 khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập sâu.

tp-7.jpg
tp-8.jpg
Ngày 3/10, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, mưa lớn kèm gió lốc do hoàn lưu bão số 10 gây thiệt hại lớn cho hệ thống các trường học. Thống kê sơ bộ, có 45 trường bị ngập nước, 18 trường bị sạt lở, 131 trường bị tốc mái tôn các phòng học, phòng chức năng, 91 trường bị tốc mái ngói, 85 trường bị đổ bờ rào, 110 trường bị sập một số hạng mục hoặc tốc mái nhà xe; thiệt hại ước tính hơn 300 tỷ đồng.
﻿tp-4.jpg
15.jpg
tp-20.jpg
tp-22.jpg
Hoàn lưu sau bão gây mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, nhiều trường học trên địa bàn chìm trong biển nước.
tp-18.jpg
Trường Mầm non Cao Sơn (xã Yên Xuân) ngập sâu. Bà Trần Thị Kim Thoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sáng 29/9, sau khi bão số 10 đổ bộ, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao gây ngập sâu. “Bão số 10 đã khiến khu vực nhà xe cán bộ giáo viên bị tốc mái, bàn ghế, phòng làm việc của cán bộ, nhân viên bị ngâm nước, hư hỏng. Một số bảng biểu, các thiết bị trò chơi ngoài trời cũng bị gió bão thổi bay”, bà Thoa chia sẻ.
tp-3.jpg
tp-2.jpg
Nước lũ đục ngầu bủa vây khuôn viên trường học.
tp-16.jpg
tp-25.jpg
Tại Trường THPT Tân Kỳ 3 (xã Tân An) cũng bị ngập sâu từ ngày 29/9, đến ngày hôm qua (2/10), nước mới rút dần. Nhà trường đã huy động giáo viên, học sinh đến dọn dẹp với tinh thần “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”. Nhiều phụ huynh cũng xung phong đến dọn dẹp, khắc phục hậu quả cơn bão số 10.
tp-27.jpg
tp-26.jpg
Ông Nguyễn Vinh Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ 3 cho hay: “Nước lũ ngập gần hết tầng 1. Mặc dù trước đó nhà trường đã chủ động kê cao thiết bị, tài sản nhưng nước lũ lên nhanh quá khiến toàn bộ bàn ghế ở tầng 1 bị hư hỏng. Ngoài ra, 3 cái ti vi, 2 bộ loa đài cũng bị ngâm nước hư hỏng. Hiện nhà trường đang tích cực dọn vệ sinh, dự kiến thứ 2 tuần tới (ngày 6/10) các học sinh sẽ đi học trở lại”, ông Hải thông tin.
tp-31.jpg
tp-30.jpg
Trường THCS Tân An (xã Tân An) cũng bị ngập sâu. Nước lũ rút, bàn ghế, các đồ dùng, thiết bị trong phòng đều bị hư hỏng.
﻿tp-6.jpg
10.jpg
Nước lũ rút, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ các trường học dọn vệ sinh các phòng học, khuôn viên nhà trường.
Thu Hiền
