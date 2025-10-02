Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong trường học

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với cách kết hợp giữa trưng bày truyền thống và ứng dụng công nghệ số, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trường học không chỉ giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ mà còn nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng sống đẹp và cống hiến.

Đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với góc học tập mở

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường THCS Trần Huy Liệu (phường Đức Nhuận, TPHCM) vừa được đưa vào hoạt động đầu năm học mới, với nhiều điểm độc đáo.

Khu vực này được bố trí ngay sảnh chính, nối liền với các phòng học. Bên cạnh việc trưng bày sách, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà trường còn ứng dụng công nghệ số để đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến gần hơn với học sinh.

dsc06323-min.jpg

Tại không gian này, bảng “Hành trình theo chân Bác” được thiết kế dưới dạng bản đồ Việt Nam, mỗi địa danh như Cao Bằng, Nghệ An, Tuyên Quang… đều gắn mã QR code. Học sinh chỉ cần quét mã là có thể tiếp cận thông tin, hình ảnh về những hoạt động, dấu ấn của Bác ở từng nơi.

Ngoài ra, nhà trường còn dành riêng một khu vực để học sinh tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Các em có thể quét mã QR để nghe, đọc, xem những tác phẩm nổi tiếng, lời Bác dạy, bản Di chúc hay nội dung học tập và làm theo Bác.

dsc06305-min.jpg

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện, thầy Nguyễn Trường Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Huy Liệu, cho hay không gian văn hóa này được xây dựng trên tinh thần kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Không chỉ là nơi trưng bày, khu vực còn gắn kết với thư viện, khu đọc sách, khu thư giãn và vườn trường. Tất cả đều được thiết kế mở, tạo điều kiện để giáo viên tổ chức các tiết học trải nghiệm, sinh hoạt ngoài trời, đồng thời là nơi học sinh họp câu lạc bộ hay thảo luận nhóm.

“Kỳ vọng của nhà trường là không gian này sẽ trở thành địa chỉ nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, rèn luyện đạo đức, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến ở học sinh. Từ đó, các em sẽ chăm học hơn, sống đẹp hơn, nỗ lực xây dựng đất nước giàu mạnh như lời Bác Hồ hằng mong muốn”, thầy Giang nhấn mạnh.

dsc06307-min-1.jpg
Giáo viên, học sinh có thể quét mã QR để nghe, đọc, xem những tác phẩm nổi tiếng, lời Bác dạy, bản Di chúc hay nội dung học tập và làm theo Bác

Em Phương Vy, học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Huy Liệu, chia sẻ: “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở trường rất đẹp, trưng bày nhiều đầu sách hay về Bác. Em thích đến đây để đọc, tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Người. Qua đó, em thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn trong học tập và rèn luyện để xứng đáng với công lao của Bác”.

Số hóa để học sinh dễ tiếp cận

Ba năm qua, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường THCS-THPT Hồng Hà đã trở thành địa chỉ quen thuộc, nơi học sinh tìm hiểu, học tập và bồi đắp tình yêu dành cho Bác.

d173c12974c9fe97a7d8.jpg
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường THCS-THPT Hồng Hà

Không gian được bố trí ngay tại thư viện, trưng bày những hình ảnh, tư liệu về các dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, bộ sưu tập chữ ký của Bác trong giai đoạn 1945-1969 cùng các mô hình nhà sàn, bến Nhà Rồng – những địa danh gắn liền với Người luôn khiến các em học sinh cảm thấy tự hào.

Không chỉ dừng lại ở trưng bày trực quan, nhà trường còn mở rộng sang “không gian số hóa”, do tổ Lịch sử phối hợp cùng các thầy cô phụ trách Đoàn – Đội xây dựng. Thông tin được mã hóa dưới dạng QR code, đặt tại các lớp học và tại chính Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Nhờ vậy, học sinh có thể dễ dàng xem phim 3D, phim tư liệu, sách về Bác. Mỗi tháng, một chuyên đề mới lại được bổ sung, giúp kho tư liệu thêm sinh động và phong phú.

3fc783fd341dbe43e70c.jpg
Học sinh hào hứng trải nghiệm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường THCS-THPT Hồng Hà

Theo thầy Trần Công Bình – Phó hiệu trưởng nhà trường, mục tiêu của việc xây dựng các không gian này là giúp học sinh tiếp cận Bác Hồ theo cách gần gũi và sáng tạo hơn. Nhân các dịp đặc biệt, trường còn tổ chức nhiều sân chơi hấp dẫn như thi vẽ tranh, dựng tiểu phẩm, trả lời câu hỏi xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Qua đó, tình cảm kính yêu Bác được nuôi dưỡng tự nhiên trong mỗi em học sinh.

Phan Ngọc Tường Vy, học sinh lớp 7A5, bày tỏ: “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở trường giúp em tìm hiểu nhiều câu chuyện, hình ảnh về Bác, từ đó em cảm thấy tự hào và có thêm động lực để học tập, rèn luyện tốt hơn”.

Anh Nhàn
#Không gian văn hóa Hồ Chí Minh #trưng bày truyền thống #công nghệ số trong giáo dục #tìm hiểu về Bác Hồ #giáo dục lòng yêu nước #phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh #nghiên cứu cuộc đời Hồ Chí Minh #kết hợp truyền thống và hiện đại #giá trị lịch sử Hồ Chí Minh trong trường học #khát vọng cống hiến và yêu quê hương

