Anh Bùi Hữu Hồng Hải làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TPO - Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM chỉ định anh Bùi Hữu Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM, giữ chức Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM. Quyết định vừa được trao cho anh Hồng Hải tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TPHCM, chiều 29/9.

Chiều 29/9, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên làm việc chính thức.

Đại hội đề ra khẩu hiệu hành động cho nhiệm kỳ 2025-2030 là “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”. Đồng thời, xác định 4 mục tiêu trọng tâm, 9 chỉ tiêu trọng tâm, 2 công trình trọng điểm và các nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2025-2030.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM quyết định chỉ định anh Bùi Hữu Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM, giữ chức Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM.

Ba anh, chị giữ chức Phó Bí thư là: Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Phúc Hậu, Nguyễn Thị Hiếu. Cùng với đó, anh Nguyễn Trường Giang giữ nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM gồm 22 anh, chị.

Anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM và ông Nguyễn Khoa Hải - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố trao quyết định cho các thành viên Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM khóa I. Ảnh: Ngô Tùng

Anh Bùi Hữu Hồng Hải - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM - đánh giá Đại hội nhiệm kỳ I có ý nghĩa to lớn là xác lập phương hướng phát triển tổ chức Đoàn trong mô hình mới; cụ thể hóa yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng cán bộ trẻ trong các cơ quan Đảng – lực lượng nòng cốt tham mưu, hoạch định và triển khai các chủ trương lớn của thành phố; đồng thời nhìn thẳng vào hạn chế trong giai đoạn lâm thời để đề ra giải pháp thực tiễn, mang tính đột phá.

Anh Ngô Minh Hải nêu rõ, với vị thế trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất cả nước, TPHCM mới luôn tiên phong trong thực hiện đường lối của Đảng. Việc triển khai những nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị vừa mở ra cơ hội bứt phá, vừa khẳng định vai trò đầu tàu của thành phố trong lan tỏa sức mạnh chiến lược, tạo nền tảng hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

“Trước vận hội đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải đổi mới mạnh mẽ. Tuổi trẻ Đoàn các cơ quan Đảng thành phố cần rèn bản lĩnh, tri thức, kỹ năng số, năng lực hội nhập; gắn hoạt động với nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ – dám làm, góp phần xây dựng TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ của khu vực và cùng cả nước vươn tới mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới”, anh Hải nhắn nhủ.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải tặng hoa chúc mừng các đại biểu tham dự Đại hội đoàn cấp trên.

Đối với công tác xây dựng Đoàn trong giai đoạn mới, anh Ngô Minh Hải đề nghị Đoàn các cơ quan Đảng thành phố cần xác định rõ việc rèn luyện, đào tạo cán bộ và tạo môi trường cho cán bộ rèn luyện là nhiệm vụ rất quan trọng và cần tập trung.

Theo anh Hải, đội ngũ cán bộ Đoàn ở các cơ quan Đảng được phát triển và trưởng thành sẽ là nguồn cung cấp cán bộ cho Đảng và từ phong trào, từ các hoạt động mới có đội ngũ cán bộ trưởng thành và nắm giữ những nhiệm vụ, trọng trách lớn lao.

Ông Nguyễn Khoa Hải - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, bày tỏ tin tưởng tổ chức Đoàn trong giai đoạn 2025-2030 sẽ có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa để ghi những dấu ấn của tuổi trẻ các cơ quan Đảng thành phố.