Thu hồi giấy phép Trung tâm cấp cứu 115 Hưng Yên sau ca cấp cứu 'chặt chém'

TPO - Sau bức xúc của bệnh nhân về Trung tâm cấp cứu 115 Hưng Yên thu 2,4 triệu cho quãng đường 12km, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã thu hồi giấy phép của đơn vị này.

Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên Nguyễn Thị Anh vừa ký quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên.

Quyết định được ban hành trên cơ sở biên bản làm việc ngày 17/10 của đoàn kiểm tra liên ngành Sở Y tế, Công an tỉnh Hưng Yên. Quá trình làm việc đoàn kiểm tra đã ghi nhận nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động của trung tâm.

Cụ thể, Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên hoạt động không đúng địa điểm đã được cấp phép, không có biển hiệu, và không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề cũng như phương tiện vận chuyển cấp cứu.

Phiếu thu cước vận chuyển của Trung tâm cấp cứu 115 Hưng Yên với tổng số tiền 2,4 triệu đồng cho quãng đường 12km. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trung tâm này được Sở Y tế Hưng Yên cấp giấy phép hoạt động số 000042/YT-GPHĐ ngày 25-4-2013, đặt tại địa chỉ 86 Điện Biên, phường Phố Hiến, TP Hưng Yên, người chịu trách nhiệm chuyên môn là bác sĩ Trần Thị Duyến.

Theo quyết định của Sở Y tế, kể từ ngày thu hồi (ngày 19/10), Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên không được phép hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào.

Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động của Trung tâm này sau khi một gia đình tại Ninh Bình phản ánh phải trả 2,4 triệu đồng để thuê xe cấp cứu chở người thân hấp hối về nhà, dù quãng đường chỉ khoảng 12 km, hồi giữa tháng 10.

Gia đình cho biết mẹ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, bệnh trở nặng nên xin đưa bà về nhà để chăm sóc. Người con trai nhờ bệnh viện liên hệ xe cấp cứu 115 để đưa mẹ về nhà, cách bệnh viện khoảng 12 km.

Về tới nhà, lái xe thông báo tổng chi phí vận chuyển là 2,4 triệu đồng. Cho rằng mức phí quá đắt, gia đình phản ánh tới Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên, đại diện trung tâm giải thích chi phí này bao gồm nhiều khoản như công bác sĩ bóp bóng, công lái xe, xăng dầu, khấu hao xe, oxy và các chi phí khác.