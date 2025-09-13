Người bệnh được miễn phí 100% khi sử dụng dịch vụ vận chuyển, cấp cứu 115

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - UBND thành phố Hà Nội đề xuất người bệnh được hỗ trợ 100% chi phí dịch vụ cấp cứu ngoại viện khi sử dụng dịch vụ cấp cứu do Trung tâm cấp cứu 115 cung cấp. Dự kiến, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 41 tỷ đồng/năm.

UBND thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện của thành phố.

Theo UBND thành phố Hà Nội, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội được giao nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu ngoại viện và vận chuyển người bệnh cấp cứu đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Hiện nay, đơn vị thực hiện thu dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoại viện theo quy định tại Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND thành phố.

cap-cuu-ngoai-vien1-1752509293.jpg
Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội vận chuyển bệnh nhân

Tuy nhiên, mức giá được ban hành đã 8 năm (từ năm 2017), với mức lương cơ sở tại thời điểm đó là 1,3 triệu đồng/tháng (hiện nay, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng) và chưa tính các yếu tố trượt giá.

Bên cạnh đó, việc thu dịch vụ vận chuyển cấp cứu gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất thu cao. Nguyên nhân là bởi công tác thu thực hiện vào thời điểm nhạy cảm khi người bệnh và gia đình đang rất lo lắng; hoặc các trường hợp người bệnh gọi cấp cứu nhưng đến nơi lại không có nhu cầu do đã tự di chuyển bằng phương tiện khác; hoặc người bệnh không có người nhà (khi bị TNGT hoặc thiên tai, hoả hoạn)…

UBND thành phố cho rằng, việc kịp thời có một chính sách quy định tỷ lệ đồng chi trả của người dân là một chính sách hỗ trợ người dân và giảm tỷ lệ thất thu cho cơ sở y tế.

UBND thành phố đề xuất tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện là 0%. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí dịch vụ cấp cứu ngoại viện khi người bệnh sử dụng dịch vụ cấp cứu do Trung tâm cấp cứu 115 cung cấp.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện hỗ trợ 41 tỷ đồng/năm

UBND thành phố Hà Nội cho rằng, người dân được thành phố hỗ trợ 100% giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện, thể hiện được chính sách ưu việt, nhân văn của hệ thống chính trị tới toàn bộ người dân Thủ đô, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Nghị quyết sẽ được trình HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 9/ 2025.

Thanh Hiếu
