CSGT Hà Nội mở đường giúp đưa nữ giáo viên bị sốc phản vệ đi cấp cứu

TPO - Thấy lái xe taxi dừng lại hô hoán giúp đỡ người phụ nữ có biểu hiện co giật, sốc phản vệ, tổ công tác CSGT Hà Nội nhanh chóng dùng xe đặc chủng mở đường hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Thượng úy Hòa bế người phụ nữ vào khu vực cấp cứu.

Khoảng 16h30 ngày 11/9, tổ công tác gồm Thượng úy Lê Đăng Hòa (tổ trưởng) và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, làm nhiệm vụ chỉ huy giao thông giờ cao điểm tại nút giao Phạm Hùng - Trần Duy Hưng.

Lúc này, một xe taxi bất ngờ dừng trước Thượng úy Hòa, tài xế hô hoán nhờ sự giúp đỡ vì trong xe có người phụ nữ (đặt xe đi từ Bệnh viện K ra Bến xe Mỹ Đình) có biểu hiện co giật, sốc phản vệ.

Ngay lập tức, Thượng úy Hòa báo cáo chỉ huy đơn vị và cùng Thượng úy Tâm dùng xe đặc chủng mở đường để taxi đưa bệnh nhân trở lại Bệnh viện K.

Clip CSGT mở đường đưa người phụ nữ gặp nạn đi cấp cứu.

Nhờ sự giúp đỡ của CSGT, xe taxi vượt quãng đường gần 10km trong giờ cao điểm đông đúc phương tiện để đến bệnh viện. Trước tình huống nguy cấp, Thượng úy Hòa đã ngay lập tức bế người phụ nữ vào khoa cấp cứu.

Trao đổi với Bệnh viện K và liên lạc với gia đình, được biết bệnh nhân là chị V.T.T., giáo viên trường tiểu học ở Yên Bái. Chị T. đi điều trị tại Bệnh viện K.

Trên đường từ bệnh viện ra bến xe Mỹ Đình để về quê, khi đến ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng thì chị T. bị sốc phản vệ. Nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.