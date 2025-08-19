Những chiến sĩ 'mở đường cho sự sống'

TPO - Giữa giờ cao điểm, tiếng còi hú của chiếc xe chuyên dụng xé tan không gian vội vã. Chiến sĩ CSGT Hà Nội đi phía trước mở lối, đưa người dân đang nguy kịch lao nhanh tới bệnh viện hay vận chuyển quả tim ra sân bay đi ghép cho bệnh nhân... Trên quãng đường ấy, từng giây, từng phút đều quý hơn vàng – các anh được ví là những “người mở đường cho sự sống”.

Hình ảnh xe tuần tra tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 dẫn đường đưa sản phụ tới bệnh viện.

“Không được chậm trễ”

Trong cái ồn ã của giờ cao điểm trên những tuyến đường vốn đã chật chội của Hà Nội, một cuộc chạy đua với thời gian âm thầm diễn ra. Trên chiếc xe ô tô biển 30L-383.XX, một người phụ nữ trẻ ôm bụng, mồ hôi ướt đẫm trán, từng cơn đau quặn thắt báo hiệu thời khắc sinh nở đã đến gần. Cạnh chị, người chồng với đôi bàn tay run run nắm chặt vô lăng, ánh mắt hoang mang có phần bất lực khi nhìn về dòng xe chật cứng phía trước.

7h30 sáng ngày 24/3, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội gồm Đại úy Nguyễn Tuấn Phong (tổ trưởng), Thượng úy Nguyễn Tiến Đạt và Đại úy Trịnh Văn Dương đang làm nhiệm vụ trên tuyến Vành đai 3 trên cao, nghe tiếng cầu cứu vang lên: “Vợ tôi sắp sinh, xin các anh giúp đưa đến bệnh viện gấp…!” – giọng anh Nguyễn Quốc Tr. (30 tuổi, trú tại Hà Nội) chồng sản phụ.

Không chút do dự, tổ công tác lập tức báo cáo về Ban Chỉ huy đội. Trung tá Phạm Văn Chiến – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, ngay lập tức chỉ đạo “tổ công tác dẫn đường ngay, đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn!”. Chỉ vài giây sau, chiếc xe tuần tra bật đèn, hú còi, lao về phía trước mở lối, còn các chốt CSGT trên tuyến đồng loạt phối hợp, tạo thành một “làn xanh” xuyên qua “rừng xe” phía trước.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6 dẫn đường giúp xe taxi chở người bệnh bị ung thư vòm họng, đột ngột ho ra máu từ đường Phạm Hùng đến bệnh viện K cơ sở Tân Triều, quãng đường hơn 10km. Vụ việc diễn ra vào tháng 3/2025.

Phạm Hùng – Hồ Tùng Mậu – Cổ Nhuế, những con đường vốn chật cứng phương tiện trong giờ cao điểm buổi sáng, bỗng mở ra một hành trình thẳng tắp. Mỗi giây trôi qua đều quý giá, mỗi mét đường đều là một bước tiến gần hơn tới nơi an toàn.

Sau quãng đường khoảng 11 km, chiếc xe đã dừng trước cửa bệnh viện. Các y bác sĩ kịp thời đón sản phụ vào phòng cấp cứu. Không lâu sau, tiếng khóc chào đời của em bé cất lên, cả hai mẹ con sản phụ đều khỏe mạnh – đánh dấu "chiến công" của tình người và sự tận tụy.

Khi mọi lo lắng đã tan, anh Tr. xúc động gọi điện cảm ơn các chiến sĩ CSGT: “Giữa lúc lo lắng nhất, sự hỗ trợ nhanh chóng của các anh CSGT giúp gia đình tôi vượt qua tình huống nguy cấp. Tôi thực sự biết ơn tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của các anh”.

Sản phụ được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Sau nhiều tháng trôi qua, Đại úy Nguyễn Tuấn Phong vẫn nhớ như in thời điểm nhận được lời nhờ giúp đỡ từ người nhà sản phụ.

“Trong đầu tôi lúc đó không có suy nghĩ gì khác ngoài sự khẩn trương và trách nhiệm. Bởi mỗi giây trôi qua đều có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người mẹ và cháu bé, nên mình không được chậm trễ” - Đại úy Phong nói.

Theo Đại úy Phong, khi chiếc xe tuần tra bật còi hú, mở đường giữa dòng xe nêm chặt, mọi phương tiện xung quanh đều nhường đường, ánh mắt của họ cũng đầy thấu hiểu “có điều gì đó đang xảy ra ở phía sau”. Lúc này, tôi càng tập trung hơn, mắt liên tục quan sát để bảo đảm an toàn tối đa.

“Khoảnh khắc xe chở sản phụ vào tới cổng bệnh viện, nhìn thấy các y bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và niềm vui khó tả. Trong lòng tôi biết mình vừa làm được một việc có ý nghĩa — không phải vì một nhiệm vụ thông thường, mà là vì đã góp phần bảo vệ sự sống” – Đại úy Phong nói.

Anh cho biết, công việc của người cảnh sát giao thông không chỉ là giữ trật tự an toàn giao thông trên đường, mà đôi khi là trở thành “cầu nối” để đưa người dân vượt qua những tình huống sinh tử. “Hôm đó, tôi đã có một ngày làm việc thật đáng nhớ” – anh chia sẻ.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, việc giúp đỡ người dân được đơn vị xác định là tình huống khẩn cấp cần ưu tiên hàng đầu. Bởi đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nhiệm vụ quan trọng.

Chuyến xe chở sự sống

Đại úy Hùng trên xe dẫn đoàn làm nhiệm vụ.

Một tình huống khác, vào tháng 10/2024, quả tim hiến tặng từ một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cần được đưa ngay ra Sân bay Nội Bài để kịp chuyến bay vào Bệnh viện Trung ương Huế ghép cho bệnh nhân suy tim, và thời gian với họ chỉ còn tính bằng giờ.

Mỗi phút chậm trễ đều có thể cướp mất cơ hội sống mong manh ấy. Ngay khi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội lập tức huy động Đội Tuần tra dẫn đoàn sẵn sàng xuất phát làm nhiệm vụ.

Tiếng còi hú vang lên, chiếc xe ô tô dẫn đoàn chuyên dụng lao đi trên làn đường được mở rộng bởi chính sự phối hợp nhịp nhàng của các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT địa bàn. Đường phố Hà Nội giờ cao điểm vốn chật chội, nhưng với sự dẫn đường quyết liệt, chuyên nghiệp, đoàn xe nhẹ nhàng vượt qua từng nút giao, từng đoạn đường đông đúc.

Chỉ 20 phút sau khi rời Bệnh viện Bạch Mai, đoàn xe đã tới Sân bay Nội Bài an toàn, nhanh chóng bàn giao quả tim cho tổ bay. Toàn bộ hành trình được thực hiện với sự chính xác đến từng giây, đảm bảo tuyệt đối an toàn, mở ra cơ hội sống cho người bệnh ở nơi xa.

Đoàn xe đi qua cầu Nhật Tân.

Đại úy Phạm Mạnh Hùng – cán bộ Đội Tuần tra dẫn đoàn trực tiếp tham gia dẫn đoàn – chia sẻ rằng, đó là lần đầu tiên anh thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt như vậy.

Anh cho biết, theo các bác sĩ, thời gian vàng để ghép tim tốt nhất là trong khoảng 6–8 tiếng kể từ khi lấy ra khỏi cơ thể người hiến, vì vậy việc dẫn đoàn phải hoàn thành nhanh nhất, an toàn nhất chặng đường từ bệnh viện đến sân bay.

“Mỗi km đi qua, tôi đều nhắc nhở mình đang dẫn đường cho một chiếc xe chở theo sự sống. Cảm giác lúc đó vừa áp lực vừa tự hào, bởi mình đang góp phần cứu một con người” - anh xúc động nói.

Với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ CSGT Thủ đô luôn nỗ lực hết mình trong quá trình làm nhiệm vụ.

Hành trình đưa quả tim ra sân bay hôm ấy không chỉ là một nhiệm vụ nghiệp vụ đơn thuần, mà còn là biểu tượng đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và lòng nhân ái của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội – những người lặng thầm “mở đường cho sự sống”.

Đại úy Hùng xúc động cho biết, đã có nhiều năm công tác trong lực lượng CSGT. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ đặc biệt và đáng nhớ trong 4 năm làm công tác dẫn đoàn của anh.

Trái tim của người hiến được đưa lên máy bay.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội chia sẻ, đây là một nhiệm vụ nhân văn và vô cùng ý nghĩa nên dù không có kế hoạch từ trước nhưng các cán bộ, chiến sĩ CSGT Thủ đô vẫn luôn sẵn sàng tinh thần ở mức cao nhất, thực hiện nhiệm vụ bất kể ngày hay đêm, mưa nắng, nóng bức hay giá rét với tinh thần "vì nhân dân phục vụ".

Trong mỗi nhiệm vụ, dù là bảo đảm trật tự giao thông, xử lý sự cố hay mở đường cứu người, tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” luôn thấm sâu trong từng hành động của người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô.

Họ sẵn sàng lao vào mưa bão, băng qua dòng xe dày đặc hay làm việc xuyên đêm chỉ để kịp thời giúp đỡ người dân trong cơn nguy nan. Với họ, mỗi tính mạng được cứu, mỗi chuyến xe an toàn tới bệnh viện hay giữ cho các tuyến đường thông suốt là một chiến thắng thầm lặng.