CSGT hỗ trợ người phụ nữ chuyển dạ sắp sinh trên cao tốc đến bệnh viện

Thanh Hà
TPO - Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dùng xe đặc chủng "mở đường" đưa xe ô tô chở người phụ nữ đang chuyển dạ sắp sinh em bé đến bệnh viện an toàn.

giup-do.jpg
Cán bộ, chiến sĩ CSGT "mở đường" đưa người phụ nữ chuyển dạ sắp sinh đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 3/9, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Vào thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2, Phòng 6, Cục CSGT, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì nhận được yêu cầu hỗ trợ từ anh Đoàn Văn Quý (SN 1984, trú tại Lý Thường Kiệt, phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô con biển số 14K-117.89.

Anh Quý cho biết, trên xe có vợ anh là chị Nguyễn Hải Huệ (SN 1988) đang chuyển dạ đau đẻ trong tình trạng nguy hiểm, cần phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Anh, Hà Nội.

Lúc này đang trong giờ cao điểm sáng, lượng người và phương tiện trên tuyến và địa bàn khu vực phường Long Biên và Việt Hưng (TP Hà Nội) rất đông đúc, có nhiều điểm ùn tắc.

Ngay lập tức, tổ CSGT đã báo cáo về đơn vị và sử dụng xe đặc chủng bật còi, đèn ưu tiên, hỗ trợ người nhà đưa chị Huệ đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.

Theo Cục CSGT đây là việc làm thường nhật, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT xuất phát từ tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", phát huy đúng phương châm, khẩu hiệu hành động “Đâu dân cần Cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông”.

Thanh Hà
