Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ TP HCM mang nghĩa tình đến biên giới, hải đảo Khánh Hòa

Diệu Nhi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoàn thanh niên phường Phú Lợi (TP HCM) vừa tổ chức chương trình Xuân biên cương hải đảo, tết thăm tình quân dân năm 2026 tại Khánh Hòa, trao quà cho học sinh, gia đình khó khăn, thăm chiến sĩ biên phòng và dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma.

Ngày 18/1, tại xã Công Hải (Khánh Hòa), chương trình "Xuân biên cương hải đảo, tết thăm tình quân dân năm 2026" diễn ra với sự tham gia của 45 cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Phú Lợi (TP HCM). Đây là hoạt động trong Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18, với chủ đề "Tuổi trẻ Phú Lợi với nghĩa tình biên giới, hải đảo Tổ quốc".

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng công trình “Ánh sáng biên cương” với 10 đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng con đường làng, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đoàn cũng trao 150 phần quà cho học sinh và 50 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại địa phương.

z7443553010457-31f2e411b65c789b41005738c41de0cd.jpg
z7443553063318-6720bbbdf3b37d70bc2c33f974f92bf6.jpg
Đoàn Thanh niên phường Phú Lợi đã thăm, tặng quà cho các em học sinh lớp học tình thương Biên phòng Khánh Hòa.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên phường Phú Lợi đã đến thăm và tặng 2 bộ máy tính cho các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Cầu Bóng, Đồn Biên phòng Cam Hải Đông, Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Kinh thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Hải. Tại đây, đoàn đã trao những lá thư tay do học sinh phường Phú Lợi viết, gửi lời chúc Tết đến các anh bộ đội đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, tại lớp học tình thương Biên phòng Khánh Hòa, 46 em học sinh được thưởng thức bữa ăn với gà rán, bánh sữa do đoàn chuẩn bị. Đoàn cũng tặng 3 tủ sách cho các trường học trên địa bàn phường Bắc Nha Trang.

z7443553032796-a021219b98abaae9f517e514b238bb8f.jpg
z7443553458588-0ca4fa56e7a2f65a9c0da2d93959eea0.jpg
z7443553295574-08da2dcb607d3150c316ddb69d06b3a9.jpg
Đoàn Thanh niên phường Phú Lợi đã đến thăm và quà cho các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Cầu Bóng, Đồn Biên phòng Cam Hải Đông, Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Kinh thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Hải...
z7443553028088-6d6a7b26e817493255f91a7a4231bd62.jpg
Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm Gạc Ma ở xã Cam Hải Đông.

Trước khi kết thúc chuyến đi, đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm Gạc Ma ở xã Cam Hải Đông, gần sân bay Cam Ranh, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo Tổ quốc.

"Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ", bà Nguyễn Minh Nguyệt - Bí thư Đoàn phường Phú Lợi chia sẻ.

Diệu Nhi
#Tuổi trẻ #Khánh Hòa #biên giới #hải đảo #quà tặng #chiến sĩ #Gạc Ma

Xem thêm

Cùng chuyên mục