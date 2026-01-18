Tuổi trẻ TP HCM mang nghĩa tình đến biên giới, hải đảo Khánh Hòa

TPO - Đoàn thanh niên phường Phú Lợi (TP HCM) vừa tổ chức chương trình Xuân biên cương hải đảo, tết thăm tình quân dân năm 2026 tại Khánh Hòa, trao quà cho học sinh, gia đình khó khăn, thăm chiến sĩ biên phòng và dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma.

Ngày 18/1, tại xã Công Hải (Khánh Hòa), chương trình "Xuân biên cương hải đảo, tết thăm tình quân dân năm 2026" diễn ra với sự tham gia của 45 cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Phú Lợi (TP HCM). Đây là hoạt động trong Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18, với chủ đề "Tuổi trẻ Phú Lợi với nghĩa tình biên giới, hải đảo Tổ quốc".

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng công trình “Ánh sáng biên cương” với 10 đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng con đường làng, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đoàn cũng trao 150 phần quà cho học sinh và 50 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại địa phương.

Đoàn Thanh niên phường Phú Lợi đã thăm, tặng quà cho các em học sinh lớp học tình thương Biên phòng Khánh Hòa.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên phường Phú Lợi đã đến thăm và tặng 2 bộ máy tính cho các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Cầu Bóng, Đồn Biên phòng Cam Hải Đông, Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Kinh thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Hải. Tại đây, đoàn đã trao những lá thư tay do học sinh phường Phú Lợi viết, gửi lời chúc Tết đến các anh bộ đội đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, tại lớp học tình thương Biên phòng Khánh Hòa, 46 em học sinh được thưởng thức bữa ăn với gà rán, bánh sữa do đoàn chuẩn bị. Đoàn cũng tặng 3 tủ sách cho các trường học trên địa bàn phường Bắc Nha Trang.

Đoàn Thanh niên phường Phú Lợi đã đến thăm và quà cho các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Cầu Bóng, Đồn Biên phòng Cam Hải Đông, Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Kinh thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Hải...

Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm Gạc Ma ở xã Cam Hải Đông.

Trước khi kết thúc chuyến đi, đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm Gạc Ma ở xã Cam Hải Đông, gần sân bay Cam Ranh, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo Tổ quốc.

"Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ", bà Nguyễn Minh Nguyệt - Bí thư Đoàn phường Phú Lợi chia sẻ.