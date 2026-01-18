Tuổi trẻ sẵn sàng nhận việc khó, đề xuất giải pháp đột phá

TPO - Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những tiếng nói kỳ vọng và hiến kế từ đội ngũ trí thức trẻ, cán bộ Đoàn - Đội đang khẳng định rõ tư thế dấn thân, đồng hành cùng Đảng trong kiến tạo tương lai đất nước từ tinh thần chủ động nhận việc khó, đề xuất giải pháp đột phá từ thực tiễn công tác.

Chị Đinh Thị Ngọc - Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025, giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình:

Tiên phong đưa tri thức mới, tinh thần học tập suốt đời đến với học sinh

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tự hào sâu sắc và sự kỳ vọng lớn lao, tôi tin tưởng đây sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi khát vọng vươn mình của dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng và sâu rộng, giáo dục giữ vai trò then chốt trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai. Người giáo viên hôm nay không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ tri thức nền tảng, mà còn là người truyền cảm hứng, hình thành tư duy công nghệ, tinh thần sáng tạo và khả năng thích ứng cho học sinh ngay từ bậc học đầu đời. Điều này đòi hỏi đội ngũ nhà giáo phải không ngừng tự đổi mới, làm chủ công nghệ và cập nhật những phương pháp giáo dục hiện đại.

Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ có những quyết sách đột phá hơn nữa trong việc trọng dụng và phát huy đội ngũ trí thức trẻ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên - những người trực tiếp đặt nền móng tri thức cho thế hệ tương lai. Cần có cơ chế tạo điều kiện để nhà giáo được tiếp cận các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục; đồng thời khuyến khích, bảo vệ và lan tỏa những sáng kiến đổi mới từ thực tiễn giảng dạy.

Với đôi tay cầm phấn, bộ óc công nghệ và một trái tim nhiệt huyết, chúng tôi - những trí thức trẻ trong ngành giáo dục cam kết sẽ là lực lượng tiên phong đưa những giá trị tri thức mới nhất, tinh thần học tập suốt đời và khát vọng cống hiến đến với học sinh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam tự cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Chị Nguyễn Hồng Doanh - Cánh én hồng năm 2022, Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Liên Mạc, xã Hà Nam, TP Hải Phòng:

Xây dựng không gian văn hóa học đường hiện đại

Là một giáo viên Tổng phụ trách Đội, tôi hướng về Đại hội XIV với niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách mang tầm chiến lược, tiếp tục chăm lo cho sự phát triển toàn diện của thế hệ măng non - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và tác động mạnh mẽ của không gian mạng, việc giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho thiếu niên, nhi đồng cần được đổi mới cả về nội dung và phương thức. Tôi mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng các không gian văn hóa học đường hiện đại, thân thiện; đồng thời đẩy mạnh số hóa các chương trình giáo dục truyền thống như “Hành trình về địa chỉ đỏ”, giúp lịch sử dân tộc trở nên sinh động, gần gũi và hấp dẫn hơn đối với học sinh.

Bên cạnh đó, việc trang bị kỹ năng số cho học sinh ngay từ sớm là yêu cầu tất yếu. Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ có những quyết sách đột phá nhằm bảo đảm mọi học sinh, dù ở thành thị hay vùng sâu, vùng xa, đều có cơ hội tiếp cận internet tốc độ cao và các thiết bị học tập hiện đại. Việc đưa giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ năng an toàn không gian mạng vào các hoạt động Đội cần được triển khai bài bản, có lộ trình phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Tôi tin rằng, khi công nghệ được sử dụng đúng cách, mỗi hoạt động Đội không chỉ là phong trào, mà sẽ trở thành một hành trình trải nghiệm giúp các em trưởng thành, biết yêu quê hương, trân trọng giá trị truyền thống và tự tin hội nhập, trở thành những “công dân số” có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Chị Lô Thị Ngần - Cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2022, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An:

Giao việc, trao quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát

Thế hệ trẻ hôm nay luôn đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng Đại hội XIV sẽ lựa chọn được Ban Chấp hành Trung ương thực sự tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược, đủ sức dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Từ thực tiễn công tác tại cơ sở, tôi mong muốn Đại hội xác định rõ các mục tiêu đột phá gắn chặt với đời sống nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Người trẻ hiện nay có tri thức, khả năng thích ứng nhanh với công nghệ và tinh thần dấn thân, rất cần được trao cơ hội, giao nhiệm vụ cụ thể để thể hiện năng lực và cống hiến.

Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để cán bộ trẻ làm chủ khoa học - công nghệ, tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số ở cơ sở. Việc giao việc, trao quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát sẽ tạo động lực để người trẻ phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng đã lựa chọn, thế hệ trẻ hôm nay không đứng ngoài thời cuộc, sẵn sàng nhận việc khó, việc mới; mang trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng là lực lượng kế tục trung thành, tin cậy của Đảng và Nhà nước.