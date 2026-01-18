Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giới thiệu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức ngày 18/1, 100% cử tri đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 18/1, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng.

Các ý kiến cử tri đánh giá bà Nguyễn Thị Hồng là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, uy tín cao trong Đảng và hệ thống chính trị.

h.jpg
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng tại hội nghị lấy ý kiến cử tri (ảnh: SBV).

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê Hà Nội được đào tạo chuyên môn quản lý ngoại hối tại Học viện Ngân hàng; có trình độ thạc sĩ kinh tế phát triển; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 1/1991 đến nay, bà Hồng công tác tại Ngân hàng Nhà nước và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng. Từ tháng 11/2020, bà Hồng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình công tác, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành Ngân hàng và được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (2013), hạng Nhì (2018), hạng Nhất (2025) cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cử tri đánh giá cao vai trò, bản lĩnh lãnh đạo của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, góp phần giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ - ngoại hối; hoàn thiện thể chế pháp luật; xử lý hiệu quả các ngân hàng yếu kém; thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính và sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Sau thảo luận dân chủ, 100% cử tri Ngân hàng Nhà nước đã nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các hội nghị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thống nhất cao việc giới thiệu theo đúng quy định.

Việc Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được cử tri nơi công tác tín nhiệm tuyệt đối thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào những đóng góp của đồng chí trong hoạt động của Quốc hội khóa XVI, góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ngọc Mai
#Ngân hàng Nhà nước #Nguyễn Thị Hồng #quốc hội #đại biểu #kinh tế #ngân hàng #bầu cử

Xem thêm

Cùng chuyên mục