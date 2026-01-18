Giới thiệu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức ngày 18/1, 100% cử tri đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 18/1, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng.

Các ý kiến cử tri đánh giá bà Nguyễn Thị Hồng là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, uy tín cao trong Đảng và hệ thống chính trị.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng tại hội nghị lấy ý kiến cử tri (ảnh: SBV).

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê Hà Nội được đào tạo chuyên môn quản lý ngoại hối tại Học viện Ngân hàng; có trình độ thạc sĩ kinh tế phát triển; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 1/1991 đến nay, bà Hồng công tác tại Ngân hàng Nhà nước và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng. Từ tháng 11/2020, bà Hồng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình công tác, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành Ngân hàng và được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (2013), hạng Nhì (2018), hạng Nhất (2025) cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cử tri đánh giá cao vai trò, bản lĩnh lãnh đạo của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, góp phần giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ - ngoại hối; hoàn thiện thể chế pháp luật; xử lý hiệu quả các ngân hàng yếu kém; thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính và sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Sau thảo luận dân chủ, 100% cử tri Ngân hàng Nhà nước đã nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các hội nghị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thống nhất cao việc giới thiệu theo đúng quy định.

Việc Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được cử tri nơi công tác tín nhiệm tuyệt đối thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào những đóng góp của đồng chí trong hoạt động của Quốc hội khóa XVI, góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.