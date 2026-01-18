Hóa chất nhập khẩu ách tắc, Bộ Công Thương vào cuộc

TPO - Sau khi nhiều doanh nghiệp phản ánh không thể nhập khẩu hóa chất phục vụ sản xuất do vướng quy định mới, Bộ Công Thương vừa có động thái hỏa tốc nhằm tránh nguy cơ đứt gãy nguồn cung nguyên liệu đầu vào.

Bộ Công Thương yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các thủ tục hành chính liên quan, bảo đảm không làm gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.

Các địa phương, đơn vị được yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, đặc biệt ở khâu cấp phép xuất nhập khẩu hóa chất, nhằm bảo đảm việc áp dụng luật mới được thực hiện minh bạch, thống nhất và không phát sinh thêm chi phí, rủi ro cho doanh nghiệp.

Trong trường hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến chưa được triển khai và vận hành đầy đủ, Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bằng hình thức giấy theo quy định, nhằm tránh tình trạng đình trệ thủ tục cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất - vấn đề đang gây khó khăn trực tiếp cho doanh nghiệp những ngày qua.

Nhiều lô hàng hoá chất nhập khẩu mấy ngày qua bị ách tắc do thiếu quy định hướng dẫn.

Trước đó, từ ngày 17/1/2026, Luật Hóa chất mới chính thức có hiệu lực, cùng thời điểm việc triển khai các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành bắt đầu được triển khai. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp, việc triển khai thủ tục hành chính tại một số nơi chưa kịp đồng bộ, khiến nhiều lô hàng hóa chất dù không thuộc diện cấm hay hạn chế vẫn bị ách lại, doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

Theo các doanh nghiệp, điều này dẫn đến tình trạng hồ sơ bị ách lại tại khâu hải quan hoặc không thể hoàn tất thủ tục nhập khẩu. Đặc biệt, hệ thống dịch vụ công trực tuyến phục vụ thủ tục quản lý hóa chất theo Luật mới chưa được vận hành đồng bộ, trong khi nhiều địa phương và cơ quan thực thi còn lúng túng trong cách hiểu và áp dụng các nghị định, thông tư hướng dẫn.

Điều này làm phát sinh nguy cơ gián đoạn nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất như dệt may, da giày, nhựa, cao su, điện tử, hóa mỹ phẩm và chế biến công nghiệp trong bối cảnh các doanh nghiệp đang bước vào cao điểm sản xuất đầu năm; đồng thời làm tăng chi phí logistics…

Liên quan đến vấn đề này, ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) cho biết, vào thứ Hai (ngày 19/1) tới, Bộ Công Thương sẽ tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cho các địa phương và doanh nghiệp liên quan, nhằm hỗ trợ triển khai các quy định của Luật Hóa chất bảo đảm quá trình thực hiện được thông suốt, không để xảy ra gián đoạn.