Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Điều gì đang xảy ra với giá vàng?

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (18/1), giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang. Dù so với mức đỉnh, giá vàng giảm 700.000 đồng/lượng nhưng cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn neo ở ngưỡng cao.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 162,8 triệu đồng/lượng. So với đỉnh giá vàng miếng lập ở mốc 163,5 triệu đồng cách đây 5 ngày thì nay giá vàng miếng giảm 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng neo ở mức cao. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 159,8 - 162,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý, Doji niêm yết 158 - 161 triệu đồng/lượng…

vang1.jpg
Giá vàng trong nước đi ngang 3 ngày liên tiếp.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.595 USD/ounce, đứng im so với sáng qua. Nhiều nhận định, giá vàng thế giới sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới. Theo đó, vàng trong nước sẽ bám sát nhịp tăng giảm của thế giới. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên thời điểm này, nhà đầu tư vàng thận trọng theo dõi diễn biến giá vàng vì trước khi tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, giá vàng sẽ có nhịp giảm mạnh.

Trong khi đó, sáng nay giá bạc thỏi, bạc miếng lại quay đầu giảm. Cụ thể, bạc Phú Quý niêm yết 3,39 - 3,49 triệu đồng/lượng, tương đương 93,1 triệu đồng/kg, giảm 1,3 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết 92,1 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng/USD.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.057 - 26.387 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch mốc 26.600 - 26.650 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng trong nước #giá vàng thế giới #giá bạc #thị trường vàng #tỷ giá USD

Xem thêm

Cùng chuyên mục