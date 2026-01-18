Điều gì đang xảy ra với giá vàng?

TPO - Sáng nay (18/1), giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang. Dù so với mức đỉnh, giá vàng giảm 700.000 đồng/lượng nhưng cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn neo ở ngưỡng cao.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 162,8 triệu đồng/lượng. So với đỉnh giá vàng miếng lập ở mốc 163,5 triệu đồng cách đây 5 ngày thì nay giá vàng miếng giảm 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng neo ở mức cao. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 159,8 - 162,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý, Doji niêm yết 158 - 161 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước đi ngang 3 ngày liên tiếp.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.595 USD/ounce, đứng im so với sáng qua. Nhiều nhận định, giá vàng thế giới sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới. Theo đó, vàng trong nước sẽ bám sát nhịp tăng giảm của thế giới. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên thời điểm này, nhà đầu tư vàng thận trọng theo dõi diễn biến giá vàng vì trước khi tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, giá vàng sẽ có nhịp giảm mạnh.

Trong khi đó, sáng nay giá bạc thỏi, bạc miếng lại quay đầu giảm. Cụ thể, bạc Phú Quý niêm yết 3,39 - 3,49 triệu đồng/lượng, tương đương 93,1 triệu đồng/kg, giảm 1,3 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết 92,1 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng/USD.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.057 - 26.387 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch mốc 26.600 - 26.650 đồng/USD.