Bất ngờ lý do chủ tịch công ty chứng khoán từ nhiệm

TPO - Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán FPT, nhiệm kỳ 2023-2028, xin từ nhiệm do dành phần lớn thời gian sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Công ty CP Chứng khoán FPT (mã chứng khoán: FTS) vừa thông báo, đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và điều lệ của doanh nghiệp này, đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của FTS sẽ thông qua việc miễn nhiệm ông Dũng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị FTS, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị, ông Dũng nêu: “Do hoàn cảnh cá nhân, trong thời gian tới tôi sẽ dành phần lớn thời gian sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Việc này có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia đầy đủ kịp thời các hoạt động quản trị, họp hành và thực hiện trách nhiệm của một thành viên hội đồng quản trị theo quy định”.

Vì vậy, nhằm bảo đảm sự ổn định, hiệu quả và tính liên tục trong công tác quản trị của hội đồng quản trị cũng như hoạt động chung của công ty, ông Dũng đề nghị được từ nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm được đại hội cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận.

Ông Nguyễn Văn Dũng năm nay 50 tuổi, trình độ cử nhân Kế toán ngân hàng. Ông bắt đầu làm việc tại FTS từ năm 2007, tới tháng 4/2018 được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tương tự, Công ty CP Chứng khoán BMSC (mã chứng khoán: BMS) thông báo bổ nhiệm bà Lương Thị Cẩm Tú đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 thay cho ông Thiều Hữu Chung.

Ông Chung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị BMS từ tháng 10/2021. Sau khi rời chức vụ này, ông Chung tiếp tục ở lại BMSC với cương vị Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị.

Trước khi đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị BMS, bà Lương Thị Cẩm Tú từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại nhiều ngân hàng như Sacombank, Ngân hàng Nam Á và gần đây nhất là Eximbank.

Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco (mã chứng khoán: VTO) quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc của ông Nguyễn Đăng Quốc tại công ty con Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài các chức vụ kể trên, ông Quốc cũng không còn là người đại diện pháp luật của Vitaco Đà Nẵng. Ông Quốc có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang thực hiện cho người tiếp nhận.

Ghế Tổng giám đốc Tập đoàn Lộc Trời lại thay đổi.

Vitaco Đà Nẵng là 1 trong 2 công ty con hiện tại của VTO, được thành lập vào năm 2008, có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực vận tải xăng dầu các loại bằng đường biển, sửa chữa bảo dưỡng tàu biển, bán buôn xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu…

Trong khi đó, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) bổ nhiệm ông Trần Khánh Dư từ Giám đốc vận hành lên làm Tổng giám đốc. Ở chiều ngược lại, Lộc Trời miễn nhiệm chức Tổng giám đốc với ông Nguyễn Tấn Hoàng. LTG cũng bổ nhiệm ông Bùi Quang Phú vào vị trí Giám đốc tài chính.

Ông Nguyễn Tấn Hoàng gia nhập Tập đoàn Lộc Trời từ tháng 8/2012. Trước đó, ông Hoàng từng giữ vị trí Kế toán trưởng tại Lộc Trời, tới ngày 16/10/2024 được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc thay cho ông Nguyễn Duy Thuận. Như vậy, sau hơn 1 năm thay Tổng giám đốc, Lộc Trời tiếp tục đổi vị trí “ghế nóng” này.

Lộc Trời có tiền thân là Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang, được thành lập vào năm 1993. Tập đoàn hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thuốc bảo vệ cây trồng, kinh doanh hóa chất, hạt giống và bao bì giấy ở Việt Nam. LTG cũng tham gia vào chế biến gạo cho xuất khẩu…