Cuộc hội ngộ của những người khởi đầu lịch sử chạy bộ đường dài Việt Nam

Ngày 17/1 tại Hà Nội, buổi giao lưu nhân vật và giới thiệu sách Chạy bộ sử ký – Thập kỷ anh hùng đã được tổ chức với sự tham gia của các chân chạy kỳ cựu, những người tiên phong (phía Bắc) của phong trào chạy bộ đường dài tại Việt Nam.

Sự kiện diễn ra sau một thời gian cuốn sách ra mắt vào cuối tháng 12/2025, như một cuộc hội ngộ giữa những gương mặt đã gắn bó với phong trào từ những ngày đầu. Nhiều nhân vật xuất hiện tại buổi giao lưu cũng chính là những con người, câu chuyện và dấu mốc lịch sử được ghi lại trong sách.

Không đơn thuần là một buổi giới thiệu ấn phẩm, chương trình được tổ chức như dịp để nhìn lại hành trình hơn 12–13 năm phát triển của chạy bộ đường dài Việt Nam – một chặng đường nhiều cảm xúc, nhiều biến chuyển và giàu giá trị tinh thần. Những ký ức, câu chuyện tưởng chừng rời rạc theo thời gian được kết nối lại thành một dòng chảy lịch sử.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Tác giả “Chạy bộ sử ký - Thập kỷ anh hùng” chia sẻ tại sự kiện ra mắt.

Chia sẻ tại sự kiện, tác giả và ban tổ chức nhấn mạnh tinh thần cốt lõi của cuốn sách: ghi lại hành trình của người trong cuộc, trước hết như một kỷ niệm chung của cộng đồng, và xa hơn là lan tỏa những giá trị bền bỉ, kỷ luật và tinh thần vượt giới hạn – những triết lý nền tảng của chạy bộ đường dài.

Quá trình hình thành cuốn sách được giới thiệu như một công trình có đóng góp tập thể. Các mẩu ghi chép, câu chuyện và ký ức đã được tích lũy từ nhiều năm trước, một cách tự nhiên, theo dòng trải nghiệm. Để chuyển hóa thành một bản lược sử có chiều sâu, cần sự quan sát lâu dài, trải nghiệm thực tế từ những ngày đầu, cùng sự đối thoại và tham vấn từ chính các nhân vật kỳ cựu trong phong trào. Nhờ đó, tác phẩm giữ được tính chân thực, đa chiều và giàu cảm xúc.

Buổi giao lưu được điều phối bởi MC Nguyễn Đạt – một chân chạy kỳ cựu và cũng là nhân vật trong sách. Nhiều gương mặt tiên phong như Lương Phạm, Lê Thanh Phương, Hoàng Huy, John Nguyễn Minh… đã chia sẻ những cảm nhận về ý nghĩa của cuốn sách cũng như giá trị lâu dài của phong trào chạy bộ đường dài tại Việt Nam. Đại diện Pandabooks cũng bày tỏ niềm vui khi đồng hành xuất bản một tác phẩm mang đậm tinh thần cộng đồng và thể thao bền vững.

Theo chia sẻ từ tác giả, phản hồi từ độc giả sau khi sách phát hành cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận. Những chân chạy lâu năm đặc biệt quan tâm tới phần Sử ký – nơi tái hiện lịch sử và nhân vật; trong khi người mới tìm cảm hứng và động lực ở phần Ký sự; và một bộ phận độc giả khác nghiền ngẫm các triết lý ở phần Đàm luận.

Cuốn sách cũng ghi nhận sự đồng hành của các nhiếp ảnh gia, những người đã theo sát phong trào trong nhiều năm. Nhiếp ảnh gia Hoà Huy Ngô của Hachi8Media (cũng là một nhân vật trong sách) đã đến ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của buổi giao lưu – như một sự tiếp nối tinh thần ghi chép và trân trọng lịch sử mà cuốn sách theo đuổi.

Khép lại chương trình, ban tổ chức chia sẻ kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện và mở rộng “bức tranh chạy bộ” trong tương lai, thông qua việc bổ sung thêm nhân vật, sự kiện, góc nhìn mới, cũng như tổ chức các hoạt động lan tỏa khi có thêm sự chung tay của cộng đồng.