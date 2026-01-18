Truyền thông Trung Quốc ví thủ môn đội nhà là 'Vạn Lý Trường Thành di động', tin vào vận may trước U23 Việt Nam

TPO - Tờ Sohu của Trung Quốc khẳng định ngoài trông chờ vào màn thể hiện của thủ môn Li Hao thì U23 Trung Quốc vẫn phải cần thêm may mắn để có thể vượt qua U23 Việt Nam.

Li Hao gần như một tay đưa U23 Trung Quốc vào bán kết

Sau trận thắng trước U23 Uzbekistan trên chấm luân lưu, U23 Trung Quốc đã giành vé vào bán kết. Một đội tuyển cả giải chỉ ghi 1 bàn nhưng vẫn có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất, chắc chắn công lao phải thuộc về hàng thủ. Và người có công lao đầu là thủ môn Li Hao.

Anh đã chiếm trọn tâm điểm trên các trang báo Trung Quốc. Tờ Sohu đã dùng cụm từ “Vạn Lý Trường Thành di động” để nói về thủ môn tài năng này, người đã có tới 8 pha cản phá trước U23 Uzbekistan cùng pha đẩy luân lưu để ấn định chiến thắng cho đội nhà.

“U23 Trung Quốc đã trải qua những phút thi đấu vô cùng khó khăn trước U23 Uzbekistan. Chỉ cần nhìn vào thủ môn Li Hao - anh đã 2 lần nằm xuống sân và cần được chăm sóc y tế - là hiểu được khó khăn với chúng ta lớn đến nhường nào”, tờ Sohu viết.

Pha cứu thua xuất sắc của Li Hao trong trận gặp U23 Uzbekistan

“Li Hao đã được điều trị 1 lần ở thời gian chính thức, 1 lần trong những phút cuối của hiệp phụ thứ nhất. Thủ môn này làm việc quá nhiều đến nỗi bị chuột rút. Dù vậy, Li Hao vẫn giữ vững tinh thần, thậm chí còn bình tĩnh chơi trò tâm lý trong loạt sút luân lưu. Tinh thần này cuối cùng đã giúp anh cản phá thành công một quả phạt đền, mang về chiến thắng cho U23 Trung Quốc”.

Cả giải, gần như U23 Trung Quốc chỉ trông chờ vào màn thể hiện của Li Hao. Vì vậy, thủ môn này sẽ tiếp tục là niềm hy vọng, gần như là duy nhất của thầy trò HLV Antonio Puche, trong trận bán kết trước U23 Việt Nam.

Sohu cho rằng bên cạnh Li Hao, U23 Trung Quốc cũng cần thêm may mắn thì mới có thể nghĩ tới chiến thắng. “Xuyên suốt giải đấu này, Li Hao có thể được coi là người đóng góp lớn nhất giúp đội tuyển U23 tiến vào bán kết. Chính những pha cứu thua quan trọng của anh đã nhiều lần cứu đội tuyển U23 khỏi bờ vực thất bại, đặc biệt là 2 trận gặp Australia và Uzbekistan", ấn phẩm hàng đầu xứ tỷ dân viết.

Trận đấu tiếp theo của họ sẽ là gặp U23 Việt Nam, một đội bóng mạnh khác và hiện đang là đội ghi bàn nhiều thứ 2 tại giải đấu (8, chỉ sau U23 Nhật Bản). Lúc đó, ngọn giáo sắc bén nhất sẽ đối đầu với tấm khiên vững vàng nhất. Ai sẽ là người nở nụ cười cuối cùng? Nếu vận may vẫn mỉm cười và Li Hao vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu như xưa, có lẽ chiến thắng sẽ đến với chúng ta”.

