Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Điền kinh Việt Nam lần 2: Dồn lực cho đề án phát triển, quyết tâm chinh phục ASIAD 2026

TPO - Ngày 17/1, tại Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Ban Chấp hành Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ VIII (2025 - 2029), tập trung rà soát hoạt động năm 2025, hoạch định nhiệm vụ năm 2026 và thống nhất các giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu tại ASIAD 2026 và SEA Games 34.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, cùng ông Tô Hiến Hân - Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, và toàn thể các ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.



Tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, đồng thời nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Báo cáo đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong công tác tổ chức thi đấu, đào tạo, huấn luyện và phát triển phong trào, đồng thời chỉ ra các ưu tiên chiến lược trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, nêu rõ phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Cũng trong khuôn khổ phiên họp, các Phó Chủ tịch và Trưởng các ban chuyên môn gồm ông Phạm Thế Triều (Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chuyên môn), ông Nguyễn Trung Hinh (Phó chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức thi đấu và Trọng tài) và ông Nguyễn Đại Dương (Phó chủ tịch, Trưởng Ban Đào tạo và Nghiên cứu khoa học) đã lần lượt báo cáo tổng kết hoạt động và đề xuất phương hướng triển khai trong năm 2026.

Tất cả các nội dung đều hướng tới mục tiêu chung: nâng cao trình độ vận động viên, chất lượng huấn luyện, trọng tài và nhân sự, tạo nền tảng phát triển bền vững cho Điền kinh Việt Nam.

Một trong những nội dung trọng tâm là báo cáo của Phó Chủ tịch Phạm Thế Triều về việc triển khai Đề án phát triển Điền kinh Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Ông Phạm Thế Triều - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - báo cáo triển khai Đề án phát triển Điền kinh Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.



Theo ông Phạm Thế Triều, Điền kinh Việt Nam từng ghi dấu ấn tại đấu trường châu lục với những tấm huy chương lịch sử tại ASIAD 2010 ở các nội dung chạy ngắn nữ (Vũ Thị Hương), trung bình nữ (Trương Thanh Hằng) và 10 môn phối hợp nam (Vũ Văn Huyện). Thành công tiếp tục được nối dài tại ASIAD 2014 với hai tấm HCV đầu tiên ở nội dung nhảy xa nữ (Bùi Thị Thu Thảo) và 400m rào nữ (Quách Thị Lan).

Việc triển khai Đề án được xác định là nền tảng quan trọng để điền kinh Việt Nam lấy lại vị thế và thứ hạng cao tại SEA Games và ASIAD trong những năm tới. Để Đề án đạt hiệu quả, cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành, địa phương và Liên đoàn, đồng thời ưu tiên nguồn lực tài chính cho công tác tập huấn, thi đấu quốc tế, dinh dưỡng, hồi phục, tâm lý và ứng dụng khoa học – công nghệ thể thao cho các nhóm vận động viên trọng điểm.

Quyết tâm cho ASIAD 2026, SEA Games 34

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tâm huyết của tập thể Ban Chấp hành Liên đoàn trong công tác điều hành và phát triển Điền kinh Việt Nam thời gian qua.

Lãnh đạo Cục cho biết, chế độ dành cho huấn luyện viên và vận động viên các đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ đã được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2025, các chế độ về lương, thưởng và cơ hội việc làm đối với vận động viên đạt thành tích cao tại ASIAD và Olympic đã được nâng lên đáng kể so với trước đây.

Ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, mục tiêu then chốt của điền kinh Việt Nam trong giai đoạn tới là hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại ASIAD 2026 và SEA Games 34, đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Liên đoàn xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể và khả thi để hiện thực hóa các mục tiêu này.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Điền kinh Việt Nam lần thứ 2 khép lại trong không khí thống nhất cao và quyết tâm mạnh mẽ, tạo tiền đề quan trọng cho chặng đường phát triển bền vững và vươn tầm của Điền kinh Việt Nam trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: