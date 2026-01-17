165 tay đua tham gia giải đua xe đạp kỷ niệm 66 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi

Tham gia giải năm nay có 165 vận động viên đến từ 23 câu lạc bộ của 8 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 3 nhóm tuổi 16-29 tuổi, 30-49 tuổi và từ 50 tuổi trở lên, với tổng lộ trình thi đấu khoảng 90km.
Theo Ban tổ chức, giải đấu nhằm góp phần phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn xe đạp, tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, thể thao của nhân dân. Giải tạo điều kiện để các câu lạc bộ giao lưu, học hỏi, thúc đẩy phong trào xe đạp thể thao phát triển sâu rộng trong quần chúng.