165 tay đua tham gia giải đua xe đạp kỷ niệm 66 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi

Cảnh Kỳ
TPO - Sáng 17/1, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tổ chức Giải xe đạp các câu lạc bộ tỉnh Vĩnh Long mở rộng mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, 66 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/1/1960 - 17/1/2026).

Tham gia giải năm nay có 165 vận động viên đến từ 23 câu lạc bộ của 8 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 3 nhóm tuổi 16-29 tuổi, 30-49 tuổi và từ 50 tuổi trở lên, với tổng lộ trình thi đấu khoảng 90km.

Theo Ban tổ chức, giải đấu nhằm góp phần phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn xe đạp, tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, thể thao của nhân dân. Giải tạo điều kiện để các câu lạc bộ giao lưu, học hỏi, thúc đẩy phong trào xe đạp thể thao phát triển sâu rộng trong quần chúng.

Giải đấu quy tụ 165 tay đua đến từ nhiều tỉnh thành.
vl4.jpg
Sau hơn 3 giờ thi đấu sôi nổi, kịch tính, Ban tổ chức đã trao giải cá nhân và đồng đội cho các nhóm tuổi.
Cảnh Kỳ
