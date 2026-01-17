Nhận định U23 Australia vs U23 Hàn Quốc, 22h30 ngày 17/1: Bản lĩnh thách thức danh tiếng

TPO - Nhận định bóng đá U23 Australia vs U23 Hàn Quốc, vòng tứ kết U23 châu Á 2026, lúc 22h30 ngày 17/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau màn lội ngược dòng nghẹt thở ở vòng bảng, U23 Australia bước vào tứ kết với tinh thần ‘không bỏ cuộc’. Liệu ‘Socceroos trẻ’ có phá dớp và tạo nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc, đội bóng vẫn duy trì thành tích ấn tượng ở các VCK trước?

Nhận định trước trận đấu

U23 Australia bước vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026 với tư cách đội nhất bảng D, nhưng hành trình của đại diện xứ “chuột túi” ở vòng bảng là câu chuyện đầy kịch tính. Thầy trò HLV Australia khởi đầu bằng chiến thắng ngược dòng 2-1 trước U23 Thái Lan, trước khi bất ngờ để thua tối thiểu U23 Trung Quốc ở lượt trận thứ hai.

Ở lượt đấu cuối cùng, khi U23 Australia bị U23 Iraq dẫn bàn trong phần lớn thời gian và đứng trước nguy cơ bị loại. Đúng thời khắc sinh tử, bản lĩnh của họ lên tiếng với hai bàn thắng liên tiếp ở phút bù giờ 90+3 và 90+7, qua đó lội ngược dòng thắng 2-1 đầy ngoạn mục. Kết quả này không chỉ giúp Australia cán đích vòng bảng với 6 điểm, đứng đầu bảng D, mà còn đưa họ đi vào lịch sử giải đấu.

Theo thống kê, U23 Australia trở thành đội thứ hai ghi hai bàn sau phút 90 trong một trận đấu tại VCK U23 châu Á, sau U23 Uzbekistan năm 2014, minh chứng rõ nét cho tinh thần không bỏ cuộc của “Socceroos trẻ”.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc bước vào vòng knock-out trong tâm thế không mấy thuyết phục. Đội bóng xứ Kim chi chỉ giành được 4 điểm sau 3 trận vòng bảng (1 thắng, 1 hòa, 1 thua). Thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối khiến họ suýt bị loại ở bảng C, và chỉ giành vé đi tiếp nhờ việc U23 Iran để thua U23 Lebanon.

Dù vẫn duy trì thành tích lọt vào tứ kết ở cả 7 lần tham dự U23 châu Á, kỷ lục của giải đấu, nhưng màn trình diễn tại VCK năm nay khiến U23 Hàn Quốc phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Việc để thủng lưới 4 bàn ở vòng bảng, con số cao nhất trong lịch sử tham dự giải của họ, đặt ra dấu hỏi lớn về sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Hiện tại, lịch sử đối đầu nghiêng về U23 Hàn Quốc với 2 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 lần chạm trán gần nhất. Tuy nhiên, cán cân quyền lực đang có dấu hiệu dịch chuyển trong thời gian gần đây. Ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 6/2025, U23 Australia đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0.

Phong độ hiện tại càng mang đến sự lạc quan cho U23 Australia. “Socceroos trẻ” bất bại 13 trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 8 chiến thắng, thể hiện tinh thần ổn định và bản lĩnh ghi bàn đúng thời điểm. Ngược lại, U23 Hàn Quốc chỉ có duy nhất một chiến thắng trước U23 Lebanon trong 5 trận gần đây, liên tục gây thất vọng về sự ổn định cũng như tinh thần thi đấu.

Trận tứ kết giữa U23 Australia và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 đêm nay. Với bản lĩnh đã được kiểm chứng ở những thời khắc quyết định, U23 Australia đang đứng trước cơ hội lớn để phá dớp, lần đầu khuất phục U23 Hàn Quốc tại một kỳ VCK U23 châu Á, qua đó khẳng định vị thế mới của mình trên bản đồ bóng đá trẻ châu lục.

Thông tin lực lượng

Hai đội U23 Australia và U23 Hàn Quốc đều bước vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026 với đầy đủ lực lượng. Điều này hứa hẹn một trận đấu căng thẳng và quyết liệt, khi cả hai bên đều có trong tay những cầu thủ tốt nhất để cạnh tranh tấm vé bán kết.

Đội hình dự kiến U23 Australia: Delianov; Popovic, Rawlins, Colakovski, Bos; O'Neill, Arzani, Trewin; Irankunda, D'Agostino, Kuol. U23 Hàn Quốc: Hong Sung Min, Lee Geon Hee, Lee Hyun Yong, Shin Min Ha, Bae Hun Seo, Jeong Jae Sang, Kim Han Seo, Lee Chan Wook, Kang Seong Jin, Jeong Jae Sang, Ji Hoon Jeong. Dự đoán tỷ số: U23 Australia 2-1 U23 Hàn Quốc