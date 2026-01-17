Báo Hàn Quốc ca ngợi 'Phép thuật' của HLV Kim Sang-sik

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở ở vòng tứ kết.

Báo chí Hàn Quốc cho rằng việc đội bóng trẻ của Việt Nam góp mặt ở vòng bán kết không phải là kết quả ngẫu nhiên, mà là hệ quả của một quá trình tổ chức chiến thuật hợp lý cùng dấu ấn rõ nét từ HLV Kim Sang-sik. U23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh khi đối đầu với đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình và thể lực. Dù gặp không ít khó khăn trong những thời điểm bị dồn ép, đội bóng của HLV Kim vẫn duy trì được sự bình tĩnh, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Họ cũng đặc biệt nhấn mạnh khả năng điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu. Việc thay đổi nhân sự và cách tiếp cận trận đấu theo từng giai đoạn đã giúp U23 Việt Nam không bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ. Các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị được đánh giá là đã tạo ra sự khác biệt, góp phần làm thay đổi cục diện trận đấu ở những thời điểm then chốt.

Tờ News.zum có bài viết với tựa đề "Phép thuật Kim Sang-sik rúng động Jeddah: U23 Việt Nam quật ngã UAE sau 120 phút nghẹt thở". Bài viết nhắc đến dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik thể hiện rõ nét qua các sự thay đổi người, đặc biệt là việc đưa tiền đạo Đình Bắc vào sân trong hiệp 1. Chỉ 4 phút sau khi vào sân, anh kiến tạo cho Nguyễn Lê Phát mở tỷ số ở phút 39, sau đó tự mình ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong hiệp hai bằng một cú đánh đầu đẳng cấp.

Tờ News.nate ca ngợi tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik và chiến tích vang rội của U23 Việt Nam: "Sau 8 năm kể từ kỳ tích Thường Châu 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam mới lại nếm trải cảm giác lọt vào bán kết một giải vô địch U-23 châu Á. Người thực hiện được sứ mệnh lịch sử này không ai khác chính là HLV Kim Sang-sik - người đang viết tiếp những trang sử vàng mà người tiền bối Park Hang-seo đã để lại.

Trong khi U23 Nhật Bản tiến vào bán kết có phần may mắn nhờ sai lầm của đối phương, thì U23 Việt Nam đã đi tiếp bằng bản lĩnh và lối chơi tấn công rực lửa. Đối đầu với một U23 UAE vượt trội về thể hình, các cầu thủ Việt Nam vẫn kiên cường bám đuổi tỷ số và dứt điểm đối thủ bằng một tinh thần thép trong hiệp phụ.

Việc đánh bại một cường quốc bóng đá Trung Đông trong thế trận giằng co quyết liệt đã minh chứng cho sự thăng tiến vượt bậc về thể lực và tư duy chiến thuật của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

"Phép thuật Kim Sang-sik" không chỉ là sự kế thừa mà còn là một bước nâng cấp mới cho bóng đá Việt Nam. Thử thách tiếp theo của thầy trò ông Kim sẽ là đội thắng trong cặp đấu U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc. Với phong độ này, giấc mơ chung kết châu Á một lần nữa đang nằm trong tầm tay của U23 Việt Nam".