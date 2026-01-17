Nhận định MU vs Man City, 19h30 ngày 17/1: Thử thách quá lớn

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Man City, vòng 22 Ngoại hạng Anh lúc 19h30 ngày 17/1. Cập nhật thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa MU và Man City. Tân HLV Quỷ đỏ, Carrick gặp thử thách quá lớn ngay trong trận “ra mắt”.

Nhận định MU vs Man City

Sau khi sa thải Ruben Amorim, MU quyết định đặt niềm tin vào cựu tiền vệ Michael Carrick đến hết mùa giải này. Đây không phải lần đầu tiên Carrick “chữa cháy” cho Quỷ đỏ. Năm 2021, ông từng làm HLV tạm quyền dẫn dắt MU 3 trận sau khi Ole Gunnar Solskjaer mất ghế. Trong thời gian ngắn ngủi đó, Carrick gây ấn tượng mạnh với thành tích bất bại (thắng 2, hòa 1) trước các đối thủ được đánh giá là khó chơi - bao gồm Villarreal, Arsenal và Chelsea.

Lần này, Carrick sẽ có nhiều thời gian hơn để chứng tỏ tài cầm quân tại Old Trafford. Dù vậy, ông một lần nữa đối mặt với thử thách cực lớn trong ngày “ra mắt”. Vừa nhận đội bóng vài ngày, Carrick đã phải cùng học trò tiếp đón đối thủ cùng thành phố Man City.

Hiện tại, Man City đang đứng nhì bảng với 43 điểm, nhiều hơn MU 11 điểm. Đội bóng của HLV Pep Guardiola bị Arsenal bỏ cách khá xa (6 điểm), nhưng quyết tâm đua vô địch bằng cách chiêu mộ hai ngôi sao nổi tiếng của giải đấu là Antoine Semenyo và Marc Guehi ở kỳ chuyển nhượng tháng 1. Trong đó, Semenyo lập tức tỏa sáng và hứa hẹn sẽ xuất phát ngay từ đầu ở trận derby tối nay.

MU đang chạm đáy thất vọng với 3 trận hòa liên tiếp ở Ngoại hạng Anh trước khi bị Brighton loại khỏi FA Cup ngay trên sân nhà. Thất bại bạc nhược trước Brighton vừa qua khiến MU thiết lập kỷ lục buồn: chỉ thi đấu 40 trận ở mùa này - số trận đấu ít nhất của họ trong một mùa kể từ năm 1917. Tuy nhiên, họ vẫn tràn đầy quyết tâm giành chiến thắng trước Man City.

Bên cạnh hiệu ứng “thay tướng”, MU còn chào đón hai ngôi sao quan trọng trở lại từ CAN 2025 là Amad Diallo và Mbeumo. Bộ đôi này sẽ giúp Quỷ đỏ tìm lại sức mạnh tấn công ở cánh phải, đồng thời giúp Carrick có thêm lựa chọn cho sơ đồ yêu thích 4-2-3-1. Sau khi bị “hành hạ” vì sơ đồ 3 trung vệ của Amorim, người hâm mộ MU có cơ sở để đặt hy vọng vào Carrick.

Carrick sẽ giúp MU lột xác?

Trong gần ba mùa giải dẫn dắt Middlesbrough từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 6 năm 2025, đội bóng của Carrick đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 trong 112 trên 124 trận đấu tại Championship. Lối chơi của Boro dưới thời ông ấy rất đẹp mắt, và về lý thuyết, nó sẽ mang đến cho người hâm mộ MU điều gì đó dễ dàng để ủng hộ và tin tưởng.

Với hệ thống này, ngôi sao số 1 của MU - Bruno Fernandes cũng được chờ đợi sẽ “hồi sinh”. Cho dù phải thi đấu trái sở trường dưới thời Amorim, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn là người tạo ra khác biệt lớn nhất cho Quỷ đỏ. Chỉ có Haaland (12) và Igor Thiago (11) tham gia vào nhiều bàn thắng ở Ngoại hạng Anh hơn Fernandes (10 – 3 bàn thắng, 7 pha kiến tạo) kể từ đầu tháng 11. Bruno cũng dẫn đầu bảng xếp hạng về số cơ hội tạo ra (56) và số pha kiến tạo (8) cho dù vắng mặt 3 trận vì chấn thương.

Với việc Man City đang khủng hoảng hàng thủ nghiêm trọng, MU hoàn toàn có thể áp dụng chiến thuật “đánh phủ đầu” để tìm kiếm lợi thế sớm và hướng đến chiến thắng. Tất nhiên, đây không phải mục tiêu dễ đạt được, bởi lẽ Man City sẽ lấy công bù thủ với hàng công siêu mạnh bao gồm Foden, Cherki, Semenyo và Haaland.

Lịch sử đối đầu MU vs Man City

MU không ghi bàn trong 4 trong 5 trận sân nhà gần nhất gặp Man City tại Premier League, bao gồm cả 2 trận gần đây nhất. Ngược lại, City đã thắng nhiều trận sân khách tại Ngoại hạng Anh trước Man Utd hơn bất kỳ đội nào khác (9), trong khi chỉ có Liverpool (41) ghi được nhiều bàn thắng hơn khi làm khách tại Old Trafford so với họ (37).

Phong độ MU vs Man City