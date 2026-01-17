U23 Việt Nam và Đình Bắc nhận mưa lời khen từ báo chí Trung Quốc

TPO - Sau khi U23 Việt Nam vượt qua U23 UAE và giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026, báo chí Trung Quốc đã nhanh chóng phản ứng mạnh mẽ trước màn trình diễn nổi bật của đội bóng trẻ đến từ Đông Nam Á. Nhiều trang thể thao lớn tại quốc gia láng giềng đã dành lời khen ngợi cho sự hiệu quả trong lối chơi cũng như những cá nhân nổi bật bên phía U23 Việt Nam.

Đình Bắc là "nguồn cảm hứng" của U23 Việt Nam trong chiến thắng trước U23 UAE.

Tờ Sina, một trong những trang thể thao có lượng độc giả lớn, phân tích chi tiết diễn biến trận đấu và nêu bật cách U23 Việt Nam chơi kiên cường trong cả 120 phút, trước khi giành chiến thắng nhờ pha lập công quyết định trong hiệp phụ. Phần bình luận đặc biệt nhấn mạnh khả năng ứng biến của đoàn quân áo đỏ trong các tình huống then chốt, đồng thời nhìn nhận họ là “đối thủ đáng gờm” ở vòng bán kết sắp tới.

Các bài viết khác như trên Dongqiudi và Sohu tập trung vào điểm sáng của Nguyễn Đình Bắc, người được xem là tác nhân tạo ra sự khác biệt trong trận đấu. Theo các chuyên trang này, cầu thủ mang áo số 7 không chỉ ghi bàn mà còn đóng góp vào lối chơi chung với các pha di chuyển thông minh và sự quyết đoán trong những pha bóng quan trọng. Tờ Sohu thậm chí mô tả Đình Bắc như một trong những điểm nhấn lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải, thu hút sự chú ý ngay cả khi xuất phát từ băng ghế dự bị.

Tờ Dongqiudi viết: "Đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 để vào bán kết, Nguyễn Đình Bắc đã ghi 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, còn Phạm Minh Phúc đã ghi bàn quyết định."

Tờ Sohu cũng dành nhiều lời khen cho tiền đạo mang áo số 7 bên phía U23 Việt Nam với màn trình diễn xuất sắc: "U23 Việt Nam đã tiến vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng A nhờ thành tích ấn tượng ba trận thắng liên tiếp ở vòng bảng.

Nguyễn Đình Bắc của Việt Nam đã thu hút sự chú ý với màn trình diễn xuất sắc. Dù bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, anh đã trở thành một cầu thủ chủ chốt của đội trong suốt trận đấu."

Báo chí Trung Quốc cho rằng thành công của U23 Việt Nam đang tạo ra sự chú ý rất lớn trong châu lục. "Những chiến binh sao vàng" đang nổi lên như “ngựa ô” của giải, khiến nhiều đối thủ phải dè chừng nếu họ duy trì phong độ cao như hiện tại.