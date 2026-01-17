Truyền thông UAE: Chúng ta đã chơi đáng khen trước một đối thủ rất mạnh

TPO - Sau trận thua 2-3 trước U23 Việt Nam, dù thất vọng vì bị loại, truyền thông UAE vẫn cho rằng đội quân của HLV Marcelo Broli xứng đáng với những lời khen ngợi khi chơi xuất sắc trước một đối thủ hàng đầu.

Khó tin nhưng có thật, khi truyền thông một nền bóng đá lớn của châu Á thừa nhận họ đã thua trước một U23 Việt Nam quá mạnh. Vậy nên thất bại này không có gì nghiêm trọng, nhất là khi thầy trò HLV Marcelo Broli đã có màn thể hiện không có gì phải chê trách.

"U23 UAE đã cho thấy một màn trình diễn tuyệt vời, thể hiện sự nghiêm túc và tinh thần chiến đấu cao, chứng tỏ năng lực trước U23 Việt Nam", tờ Emaratalyoum viết.

"U23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh nếu không muốn là nói là mạnh nhất VCK U23 châu Á 2026. Họ toàn thắng ở vòng bảng và tạo nên những màn trình diễn cùng kết quả ấn tượng. Họ chắc chắn là đội xuất sắc nhất sau vòng bảng.

Thế nhưng các cầu thủ U23 UAE vẫn có thể mang đến một trận hay, thể hiện sự nghiêm túc và tinh thần chiến đấu cao", tờ Al Khaleej bình luận.

Tờ Albayan thì cho rằng thất bại của U23 UAE đến từ việc các ý tưởng tấn công không được duy trì trong hiệp hai, trao cơ hội để U23 Việt Nam kiểm soát thế trận. Họ cũng thừa nhận, nếu không có tài năng của thủ môn Khaled Tawhid trong những phút chính thức cuối cùng, U23 UAE đã thua mà không có cơ hội đá hiệp phụ. Ngoài ra, sự mất tập trung dẫn đến sai lầm trong phòng ngự đã bị U23 Việt Nam trừng phạt.

Với thất bại này, truyền thông của quốc gia Tây Á nói rằng "quá nhiều tiếc nuối", đặc biệt khi lịch sử đã không được viết nên. Trong quá khứ U23 UAE chưa một lần vào bán kết ở VCK U23 châu Á. Giấc mơ đã tan vỡ lần nữa và họ sẽ phải chờ đợi ở những kỳ sau.