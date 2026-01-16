Mẹ tuyển thủ Nhật Minh chờ tin chiến thắng để 'mở hội' mừng U23 Việt Nam

TPO - Bà Bùi Minh Thu, mẹ của trung vệ Nguyễn Nhật Minh của U23 Việt Nam cho biết, cứ đội thắng là nhà mở hội, tất cả để cổ vũ tinh thần các tuyển thủ, hy vọng câu chuyện kỳ tích sẽ được viết ở Saudi Arabia xa xôi.

Bà Bùi Minh Thu, mẹ cầu thủ Nhật Minh, giới thiệu bộ sưu tập huy chương của con trai. (Ảnh: Thanh Hải)

Vào những ngày này, xung quanh căn nhà tại phường An Dương (Hải Phòng) của ông bà Nguyễn Văn Thắng, Bùi Minh Thu, bố mẹ của tuyển thủ Nguyễn Nhật Minh luôn rộn rã tiếng cười nói. Ai đi qua cũng ghé vào "nhà của Nhật Minh" để hỏi han, chúc mừng và nắm bắt tình hình đội tuyển U23 Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, bà Bùi Minh Thu cho biết, kể từ đợt SEA Games đến nay, nhà lúc nào cũng đông vui, tràn ngập không khí bóng đá. Khi ra đường, ai cũng nhận ra đây là bố mẹ Nhật Minh. "Bậc làm cha mẹ, thấy con thành công cũng cảm thấy hãnh diện, nhất là con lại đóng góp phần công sức nhỏ bé, mang lại niềm vui cho cả đất nước", bà nói.

Mẹ của Nhật Minh hào hứng kể, hồi SEA Games 33, ngay sau trận chung kết kịch tính với chiến thắng ngoạn mục của U23 Việt Nam, bà quyết định sẽ làm cỗ thật to mời mọi người đến chung vui. Nhưng đó là sau khi bà trở về sau mấy ngày thăm thú Thái Lan. Là giáo viên dạy ngoại ngữ, thời gian bận rộn nên rất ít khi có dịp đi chơi, nhân dịp này bà muốn tranh thủ du lịch luôn.

Tuy nhiên Nhật Minh nói rằng, anh chỉ được về nhà hai ngày, sau đó trở lại đội luôn để tập trung cho VCK U23 châu Á 2026. Vì vậy, bà Bùi Minh Thu phải tức tối đổi vé, trở về nhà làm 35 mâm cỗ mời các cổ động viên, bà con chòm xóm đến chung vui.

Ông Nguyễn Văn Thắng và bà Bùi Minh Thu tự hào đứng cạnh "gia tài" của con trai Nhật Minh. (Ảnh: Thanh Hải)

Những ngày náo nhiệt kéo đến tận bây giờ, khi U23 Việt Nam liên tiếp thắng giòn giã ở VCK U23 châu Á 2026. Trước những đối thủ rất mạnh, Nhật Minh cùng đồng đội càng thể hiện tài năng và bản lĩnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, trận ra quân gặp U23 Jordan, vì đá vào giờ chiều tối nên mọi người kéo tới nhà xem đông nghịt. Những trận sau đội thi đấu vào buổi đêm nên chỉ mấy anh em trong nhà xem.

"Tuy nhiên trận tứ kết và các trận sau nữa, nếu U23 Việt Nam tiến xa, dù giờ nào mọi người cũng tập trung tại đây để cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik. Thậm chí nếu vào chung kết, mấy anh em đang đề xuất phát máy chiếu ở sân bóng cạnh nhà để cổ vũ cho khí thế", bố của trung vệ Nhật Minh nói.

"U23 Việt Nam mà vào chung kết, nhà sẽ làm cỗ to, không phải 35 mâm mà gấp đôi", bà Bùi Minh Thu cười lớn, "Cứ đội thắng là nhà mở hội".