Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Mẹ tuyển thủ Nhật Minh chờ tin chiến thắng để 'mở hội' mừng U23 Việt Nam

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bà Bùi Minh Thu, mẹ của trung vệ Nguyễn Nhật Minh của U23 Việt Nam cho biết, cứ đội thắng là nhà mở hội, tất cả để cổ vũ tinh thần các tuyển thủ, hy vọng câu chuyện kỳ tích sẽ được viết ở Saudi Arabia xa xôi.

1d80404c-46cc-45f9-bd10-93437bdd2b69-251.jpg
Bà Bùi Minh Thu, mẹ cầu thủ Nhật Minh, giới thiệu bộ sưu tập huy chương của con trai. (Ảnh: Thanh Hải)

Vào những ngày này, xung quanh căn nhà tại phường An Dương (Hải Phòng) của ông bà Nguyễn Văn Thắng, Bùi Minh Thu, bố mẹ của tuyển thủ Nguyễn Nhật Minh luôn rộn rã tiếng cười nói. Ai đi qua cũng ghé vào "nhà của Nhật Minh" để hỏi han, chúc mừng và nắm bắt tình hình đội tuyển U23 Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, bà Bùi Minh Thu cho biết, kể từ đợt SEA Games đến nay, nhà lúc nào cũng đông vui, tràn ngập không khí bóng đá. Khi ra đường, ai cũng nhận ra đây là bố mẹ Nhật Minh. "Bậc làm cha mẹ, thấy con thành công cũng cảm thấy hãnh diện, nhất là con lại đóng góp phần công sức nhỏ bé, mang lại niềm vui cho cả đất nước", bà nói.

Mẹ của Nhật Minh hào hứng kể, hồi SEA Games 33, ngay sau trận chung kết kịch tính với chiến thắng ngoạn mục của U23 Việt Nam, bà quyết định sẽ làm cỗ thật to mời mọi người đến chung vui. Nhưng đó là sau khi bà trở về sau mấy ngày thăm thú Thái Lan. Là giáo viên dạy ngoại ngữ, thời gian bận rộn nên rất ít khi có dịp đi chơi, nhân dịp này bà muốn tranh thủ du lịch luôn.

Tuy nhiên Nhật Minh nói rằng, anh chỉ được về nhà hai ngày, sau đó trở lại đội luôn để tập trung cho VCK U23 châu Á 2026. Vì vậy, bà Bùi Minh Thu phải tức tối đổi vé, trở về nhà làm 35 mâm cỗ mời các cổ động viên, bà con chòm xóm đến chung vui.

20260114-1630041.jpg
Ông Nguyễn Văn Thắng và bà Bùi Minh Thu tự hào đứng cạnh "gia tài" của con trai Nhật Minh. (Ảnh: Thanh Hải)

Những ngày náo nhiệt kéo đến tận bây giờ, khi U23 Việt Nam liên tiếp thắng giòn giã ở VCK U23 châu Á 2026. Trước những đối thủ rất mạnh, Nhật Minh cùng đồng đội càng thể hiện tài năng và bản lĩnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, trận ra quân gặp U23 Jordan, vì đá vào giờ chiều tối nên mọi người kéo tới nhà xem đông nghịt. Những trận sau đội thi đấu vào buổi đêm nên chỉ mấy anh em trong nhà xem.

"Tuy nhiên trận tứ kết và các trận sau nữa, nếu U23 Việt Nam tiến xa, dù giờ nào mọi người cũng tập trung tại đây để cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik. Thậm chí nếu vào chung kết, mấy anh em đang đề xuất phát máy chiếu ở sân bóng cạnh nhà để cổ vũ cho khí thế", bố của trung vệ Nhật Minh nói.

"U23 Việt Nam mà vào chung kết, nhà sẽ làm cỗ to, không phải 35 mâm mà gấp đôi", bà Bùi Minh Thu cười lớn, "Cứ đội thắng là nhà mở hội".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 UAE #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 UAE #nhận định U23 Việt Nam vs U23 UAE #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE #soi kèo U23 Việt Nam vs U23 UAE #tỷ lệ U23 Việt Nam vs U23 UAE #tường thuật U23 Việt Nam vs U23 UAE #tứ kết U23 châu Á 2026 #trực tiếp tứ kết U23 châu Á 2026 #tường thuật tứ kết U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam tứ kết U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam đấu U23 UAE #nhà cầu thủ Nhật Minh #cầu thủ Nhật Minh #Nhật Minh U23 Việt Nam #trung vệ Nguyễn Nhật Minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục