Nhận định U23 Việt Nam vs U23 UAE, 22h30 ngày 16/1: Viết lại lịch sử

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 UAE, tứ kết VCK U23 châu Á 2026 lúc 22h30 ngày 16/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong quá khứ, U23 Việt Nam chưa từng đánh bại U23 UAE trong các lần gặp gỡ. Nhưng ở hiện tại, lịch sử sẽ được viết lại khi đội quân của HLV Kim Sang-sik đang đạt đỉnh phong độ cùng khí thế cao ngất của những người chinh phục.

Nhận định trước trận đấu U23 Việt Nam vs U23 UAE

U23 Việt Nam đã khiến cả châu Á phải ngưỡng mộ khi thu về trọn vẹn 9 điểm sau 3 trận vòng bảng, trong đó có chiến thắng vang dội khiến chủ nhà U23 Saudi Arabia bị loại. Tuy nhiên, như HLV Kim Sang-sik chia sẻ, vào tứ kết là mục tiêu ban đầu, nhưng không phải đích đến cuối cùng. Đội quân của chiến lược gia người Hàn Quốc muốn tiến sâu hơn nữa và viết nên câu chuyện về một kỳ tích mới.

Vì vậy, niềm vui vượt qua vòng bảng nhanh chóng được gác lại. Đình Bắc, Văn Khang cùng các đồng đội tập trung tối đa cho thử thách mang tên U23 UAE ở tứ kết. Sau khi phân tích kỹ đối thủ, hẳn HLV Kim Sang-sik đã xây dựng bản kế hoạch chi tiết cho trận đấu, sau đó cùng các học trò bắt tay vào tập luyện suốt hai ngày qua. Sẽ không ngạc nhiên nếu ông thầy người Hàn Quốc lại gây bất ngờ từ cách thiết lập đội, triển khai chiến thuật đến sắp xếp nhân sự. Có thể nói, bên cạnh nỗ lực của các cầu thủ, tài dụng binh đầy biến ảo và hết sức khó lường của HLV Kim Sang-sik chính là yếu tố quan trọng làm nên thành công của U23 Việt Nam.

Sau U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia, đến lượt U23 UAE nếm trải điều này. HLV Marcelo Broli nói rằng đã nắm chắc các ưu nhược điểm, bao gồm những quả đá phạt cố định của U23 Việt Nam, nhưng biết là một chuyện, chống được hay không lại là chuyện khác. Thêm nữa, sức mạnh của U23 UAE không phải quá đáng sợ nếu nhìn lại thành tích của họ trong 3 tháng trở lại đây.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 UAE

U23 UAE bắt đầu quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026 với loạt 4 trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái. Kết quả, họ thua 2 hòa 1 và chỉ kiếm được 1 trận thắng trước đối thủ yếu U23 Singapore. Bước vào giải vùng Vinh U23 Gulf Cup 2025, U23 UAE thắng 2 trận đầu vòng bảng trước khi thua trận thứ ba gặp U23 Iraq, sau đó nhận thất bại 0-2 trước U23 Saudi Arabia ở bán kết. Cần lưu ý, giải đấu này bị các chuyên gia đánh giá rất thấp về mặt chuyên môn.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 UAE tiến vào tứ kết với tư cách nhì bảng B sau khi thắng 1 thua 1 và hòa 1 trận. Trong khi đó, U23 Việt Nam là đội nhất bảng A với 3 trận toàn thắng, hình thành chuỗi 14 trận chính thức chỉ thắng và thắng dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Đây là cơ sở để chúng ta tự tin thay đổi dớp 8 trận đối đầu không thắng U23 UAE (thua 4 hòa 4). Nên nhớ trước khi đến với giải đấu này, U23 Việt Nam cũng chưa từng thắng U23 Jordan và U23 Saudi Arabia. Lịch sử đã bị thay đổi và sẽ tiếp tục được viết lại.

Thông tin lực lượng U23 Việt Nam vs U23 UAE

Đã chơi những phút cuối trận đấu với U23 Saudi Arabia, Thanh Nhàn hoàn toàn sẵn sàng cho trận tứ kết. Ngoài ra, Đình Bắc và Văn Thuận cũng trở lại tập luyện đầy đủ cùng đồng đội sau khi phải tập riêng ngày thứ Tư. Mặc dù vậy, U23 Việt Nam cần lưu ý về việc 7 cầu thủ gồm Thái Sơn, Lý Đức, Minh Phúc, Anh Quân, Phi Hoàng, Công Phương và Đình Bắc đã nhận một thẻ vàng. Họ cần tránh những lỗi không đáng có nếu không muốn vắng mặt ở bán kết nếu đội giành quyền đi tiếp.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 UAE U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Quốc Việt, Lê Phát, Đình Bắc. U23 UAE: Tawhid, Zamah, Amesimeku, Al Marzouqi, Akonnor, Hazim Mohammad, Sosu, Abdulaziz, Al Memari, Ndiaye, Al Menhali.

Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam 1-0 U23 UAE

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel